https://ria.ru/20220915/ukraina-1816966375.html

В МИД призвали Украину вернуться к нейтральному статусу

В МИД призвали Украину вернуться к нейтральному статусу - РИА Новости, 15.09.2022

В МИД призвали Украину вернуться к нейтральному статусу

Реальные гарантии безопасности Украине может дать ее возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный Киевом проект "по гарантиям безопасности" лишь... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:12

2022-09-15T13:12

2022-09-15T13:28

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

россия

мария захарова

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Реальные гарантии безопасности Украине может дать ее возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный Киевом проект "по гарантиям безопасности" лишь открывает широкие возможности для коррупции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация", - заявила Захарова на брифинге"Это не гарантии безопасности, а гарантии того, что западные страны продолжат финансировать нынешние украинские элиты... У неких представителей неких элит на Западе такие же планы - формализовать или идеологически зацепиться за возможность участвовать в этой кровавой сделке коррупционной и дальше", - отметила она.Важнейшим компонентом этого проекта Захарова также назвала "жуткую коррупцию на Западе"."А Украина стала просто черной дырой, через которую вываливают колоссальные деньги, чтобы дальше их перераспределять - никакого аудита, попытки учета средств, которые перегоняются Вашингтоном и Брюсселем через Киев, нет. Вообще никто ничего не знает, а туда идут миллиарды", - отметила она.Захарова отметила, что проект не имеет официального статуса, он подготовлен группой экспертов.Офис Владимира Зеленского ранее опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины. В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816911294.html

https://ria.ru/20220914/mir-1816770857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, россия, мария захарова