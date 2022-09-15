https://ria.ru/20220915/ukraina-1816950719.html
СМИ: украинцам пригрозили пятью годами тюрьмы за неявку на призывной пункт
СМИ: украинцам пригрозили пятью годами тюрьмы за неявку на призывной пункт - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ: украинцам пригрозили пятью годами тюрьмы за неявку на призывной пункт
Тюремный срок от 3 до 5 лет грозит украинским уклонистам за неявку на призывной сборный пункт в течение суток после вручения мобилизационной повестки, сообщает... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:36
2022-09-15T12:36
2022-09-15T12:36
в мире
украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Тюремный срок от 3 до 5 лет грозит украинским уклонистам за неявку на призывной сборный пункт в течение суток после вручения мобилизационной повестки, сообщает телеканал 24tv.ua в четверг."Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определенное время не явилось в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки - ред.)", - сообщает украинский телеканал 24tv.ua.По информации телеканала, мобилизационное распоряжение - повестка, которую вручают военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он был признан годным к службе. Такое предписание обязывает призывника явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.При этом на Украине предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета, нарушителей могут оштрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен (от 23 до 46 долларов США)."Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учетных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5100 до 8500 гривен (от 138 до 230 долларов США) или прохождение исправительных работ в течение года", - сообщает телеканал.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20220914/vyezd-1816816226.html
https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815455172.html
https://ria.ru/20220908/mobilizatsiya-1815417768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
СМИ: украинцам пригрозили пятью годами тюрьмы за неявку на призывной пункт
24tv: украинцам грозит от трех до пяти лет тюрьмы за неявку на призывной пункт
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Тюремный срок от 3 до 5 лет грозит украинским уклонистам за неявку на призывной сборный пункт в течение суток после вручения мобилизационной повестки, сообщает телеканал 24tv.ua
в четверг.
"Тюремный срок от 3 до 5 лет предусмотрен в том случае, если лицо уклонилось от призыва, уточнив учетные данные, пройдя медицинскую комиссию и получив мобилизационное распоряжение, однако в определенное время не явилось в РТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки - ред.)", - сообщает украинский телеканал 24tv.ua.
По информации телеканала, мобилизационное распоряжение - повестка, которую вручают военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он был признан годным к службе. Такое предписание обязывает призывника явиться на призывной сборный пункт в течение 24 часов после объявления мобилизации.
При этом на Украине
предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета, нарушителей могут оштрафовать на сумму от 850 до 1700 гривен (от 23 до 46 долларов США
).
"Если человек уже уклонялся от призыва ранее (не явился по повестке для уточнения учетных данных) и получал из-за этого предупреждение от руководителя РТЦК, он может получить штраф от 5100 до 8500 гривен (от 138 до 230 долларов США) или прохождение исправительных работ в течение года", - сообщает телеканал.
Верховная рада
15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.