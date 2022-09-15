https://ria.ru/20220915/ukraina-1816911294.html

Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле

Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022

Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле

Гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:28

2022-09-15T10:28

2022-09-15T13:19

специальная военная операция на украине

украина

в мире

россия

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр