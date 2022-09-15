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Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816911294.html
Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле
Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле
Гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации, считает пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:28
2022-09-15T13:19
специальная военная операция на украине
украина
в мире
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220913/bezopasnost-1816563018.html
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украина, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:28 15.09.2022 (обновлено: 13:19 15.09.2022)
 
Гарантировать безопасность Украине может только она сама, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков заявил, что гарантии безопасности Украине может дать только Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Гарантии безопасности Украине может дать только руководство этой страны, которое поймет безвыходность ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность для него ситуации", - сказал он журналистам.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:04Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал киевский проект гарантий прологом к третьей мировой
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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