https://ria.ru/20220915/ukraina-1816885494.html
Китайский аналитик рассказал о перспективах завершения конфликта на Украине
Китайский аналитик рассказал о перспективах завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 15.09.2022
Китайский аналитик рассказал о перспективах завершения конфликта на Украине
Вопрос завершения конфликта на Украине волнует весь мир, однако для этого должны быть предпосылки, все зависит от ситуации "на земле", вероятнее всего,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:36
2022-09-15T07:36
2022-09-15T10:59
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ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Вопрос завершения конфликта на Украине волнует весь мир, однако для этого должны быть предпосылки, все зависит от ситуации "на земле", вероятнее всего, перспективы урегулирования могут появиться после завершения третьего этапа специальной военной операции, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.При этом, добавил он, "когда мы говорим об окончании конфликта, для этого должны быть предпосылки"."Объективно, Украина на данный момент отказывается вести прямые переговоры с Россией, что также привело к этому конфликту, и сейчас мы не видим конечной точки. И достижением такой точки, я лично считаю, все-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя", — отметил эксперт.По его мнению, "если ситуация на поле боя будет меняться, то может случиться так, что после того, как российская армия завершит второй этап специальной военной операции, она может перейти к третьему этапу"."Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта", — указал он.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220907/kitay-1815022338.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, китай
В мире, Украина, Россия, Китай
07:36 15.09.2022 (обновлено: 10:59 15.09.2022)
Китайский аналитик рассказал о перспективах завершения конфликта на Украине
Аналитик Чэнь Хаоян связал окончание конфликта на Украине с итогом третьего этапа СВО
ПЕКИН, 15 сен — РИА Новости. Вопрос завершения конфликта на Украине волнует весь мир, однако для этого должны быть предпосылки, все зависит от ситуации "на земле", вероятнее всего, перспективы урегулирования могут появиться после завершения третьего этапа специальной военной операции, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Хаоян.
"Когда же закончится этот конфликт, оказавший глубокое влияние на Европу и мир? Этот вопрос волнует всех, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем больше он будет влиять на ситуацию в регионе, мировую экономику, жизнь людей, и все надеются, что он закончится как можно скорее", — заявил Чэнь Хаоян.
При этом, добавил он, "когда мы говорим об окончании конфликта, для этого должны быть предпосылки".
"Объективно, Украина на данный момент отказывается вести прямые переговоры с Россией
, что также привело к этому конфликту, и сейчас мы не видим конечной точки. И достижением такой точки, я лично считаю, все-таки кардинальное изменение ситуации на поле боя", — отметил эксперт.
По его мнению, "если ситуация на поле боя будет меняться, то может случиться так, что после того, как российская армия завершит второй этап специальной военной операции, она может перейти к третьему этапу".
"Исход третьего этапа, вероятно, определит направление фронта в российско-украинском конфликте, что в конечном итоге может способствовать началу переговоров, что приведет к скорейшему завершению этого конфликта", — указал он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.