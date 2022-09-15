https://ria.ru/20220915/ugol-1816892963.html

В России обдумывают введение экспортной пошлины на уголь, пишут СМИ

В России обдумывают введение экспортной пошлины на уголь, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

В России обдумывают введение экспортной пошлины на уголь, пишут СМИ

Власти РФ в поисках источников покрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями, сообщает газета "Коммерсант" РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:54

2022-09-15T08:54

2022-09-15T08:54

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти РФ в поисках источников покрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Издание напоминает, что правительство активно обсуждает параметры бюджета на следующий год. И учитывая рост расходной части и ожидаемый дефицит, Минфин активно занят поиском новых источников доходов. По словам источников издания, обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. При этом ещё в прошлом году, несмотря на желание поднять налоговую нагрузку на ненефтяной сектор, правительство решило не увеличивать её для энергетического угля.Сейчас предварительно предполагается введение цены отсечения, выше которой пошлина вступает в силу. Другой источник "Коммерсанта" оценивает размер пошлины в текущих условиях в 9–10 долларов с тонны. Экспорт угля из России можно оценить на основе прогнозных данных Argus в 190–200 миллионов тонн по итогам года, рассказал изданию Борис Красноженов из Альфа-банка. При текущем курсе рубля к доллару и рассматриваемой величине экспортной пошлины поступления в бюджет могут составить 100–120 миллиардов рублей, подсчитал аналитик.При этом отмечается, что в текущих условиях у сектора нет особой прибыли. Угольные компании РФ потеряли европейский рынок из-за введенного в августе эмбарго, что вынуждает их заниматься дорогостоящим перенаправлением экспортных потоков на рынки Азии. В итоге несмотря на то, что что мировые цены на уголь находятся на высоких уровнях, российские компании продают его на экспорт со значительным дисконтом.Так, согласно слайдам, которые демонстрировала на ВЭФ директор по портовым и железнодорожным проектам компании УГМК Ирина Ольховская, разрыв между ценами на европейском рынке (CIF ARA) и ценой продажи угля из России в портах Дальнего Востока достиг 70%. К уровню прошлого года дисконт вырос в семь раз.Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил ранее в сентябре, что из-за эмбарго ЕС добыча угля в России упадет по итогам года на 6%. При этом в прошлом году было добыто 438,1 миллиона тонн, а экспортные поставки составили 214,4 миллиона. Что касается основных угледобывающих районов, то по данным кузбасского министерства угольной промышленности, за январь—июль текущего года добыча в Кемеровской области снизилась на 9%, до 126 миллионов тонн угля.

https://ria.ru/20220912/vybrosy-1816197200.html

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

https://ria.ru/20220907/interesy-1815080743.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)