В России обдумывают введение экспортной пошлины на уголь, пишут СМИ
"Коммерсант": российские власти обдумывают введение экспортной пошлины на уголь
Вагоны с углем. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Власти РФ в поисках источников покрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что правительство активно обсуждает параметры бюджета на следующий год. И учитывая рост расходной части и ожидаемый дефицит, Минфин активно занят поиском новых источников доходов. По словам источников издания, обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. При этом ещё в прошлом году, несмотря на желание поднять налоговую нагрузку на ненефтяной сектор, правительство решило не увеличивать её для энергетического угля.
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Сейчас предварительно предполагается введение цены отсечения, выше которой пошлина вступает в силу. Другой источник "Коммерсанта" оценивает размер пошлины в текущих условиях в 9–10 долларов с тонны. Экспорт угля из России можно оценить на основе прогнозных данных Argus в 190–200 миллионов тонн по итогам года, рассказал изданию Борис Красноженов из Альфа-банка. При текущем курсе рубля к доллару и рассматриваемой величине экспортной пошлины поступления в бюджет могут составить 100–120 миллиардов рублей, подсчитал аналитик.
При этом отмечается, что в текущих условиях у сектора нет особой прибыли. Угольные компании РФ потеряли европейский рынок из-за введенного в августе эмбарго, что вынуждает их заниматься дорогостоящим перенаправлением экспортных потоков на рынки Азии. В итоге несмотря на то, что что мировые цены на уголь находятся на высоких уровнях, российские компании продают его на экспорт со значительным дисконтом.
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Так, согласно слайдам, которые демонстрировала на ВЭФ директор по портовым и железнодорожным проектам компании УГМК Ирина Ольховская, разрыв между ценами на европейском рынке (CIF ARA) и ценой продажи угля из России в портах Дальнего Востока достиг 70%. К уровню прошлого года дисконт вырос в семь раз.
Кроме того, министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил ранее в сентябре, что из-за эмбарго ЕС добыча угля в России упадет по итогам года на 6%. При этом в прошлом году было добыто 438,1 миллиона тонн, а экспортные поставки составили 214,4 миллиона. Что касается основных угледобывающих районов, то по данным кузбасского министерства угольной промышленности, за январь—июль текущего года добыча в Кемеровской области снизилась на 9%, до 126 миллионов тонн угля.