https://ria.ru/20220915/uchitel_goda-1817005924.html

Кравцов откроет заключительный этап конкурса "Учитель года" в Тюмени

Кравцов откроет заключительный этап конкурса "Учитель года" в Тюмени - РИА Новости, 15.09.2022

Кравцов откроет заключительный этап конкурса "Учитель года" в Тюмени

Министр просвещения России Сергей Кравцов откроет в Тюмени заключительный этап конкурса "Учитель года России - 2022" 21 сентября, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:03

2022-09-15T15:03

2022-09-15T15:03

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов откроет в Тюмени заключительный этап конкурса "Учитель года России - 2022" 21 сентября, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.Отмечается, что всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится уже в 33 раз. Ежегодно конкурс собирает более 100 тысяч учителей, объединяя творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество. В заключительном этапе примут участие 88 финалистов – 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия)."Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", обладателя Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце", - добавили в пресс-службе.Добавляется, что испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября: учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура: каждый из "пятнашки" проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на "Вопрос учителю года" - испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.Конкурс "Учитель года России" утвержден приказом Минобрнауки России в 2004 году для выявления и поощрения самых творческих педагогов, повышения престижа работы учителя и распространения педагогического опыта лучших учителей России.

https://sn.ria.ru/20220412/uchitel_goda-1783099683.html

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социальный навигатор, общество, сергей кравцов, александр моор, россия, тюмень, тюменская область, государственный кремлевский дворец, сн_образование, учитель года 2022