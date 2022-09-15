https://ria.ru/20220915/uchebnik-1817111777.html
В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию"
В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию" - РИА Новости, 15.09.2022
В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию"
Учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы "прославляли Россию", издателям поручено перепроверить содержание... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:53
2022-09-15T19:53
2022-09-15T19:56
литва
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149919/14/1499191422_39:0:2009:1108_1920x0_80_0_0_280532e5f326b130d00fb1c8f0ac1ef3.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы "прославляли Россию", издателям поручено перепроверить содержание остальных учебников, заявила в четверг министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене."Издатели перепроверят, чтобы не было таких ситуаций, как с этим учебником русского языка. Он изъят из обращения, изъят из всех систем. Школам также направили распоряжение, что этим учебником больше нельзя пользоваться. Он будет также изъят из архивов", - приводит слова Шюгждене LRT (Литовское радио и телевидение).Министр, отвечая на вопрос, не детализировала, что неподходящего было в учебнике, однако отметила, что в нем было "много мест, где прославляется Россия". У чиновницы также вызвал недоумение тот факт, что из школ не поступали сигналы о "несоответствующем содержании" учебника. "Это очень серьезный сигнал нам всем. Разговор с издателями был очень серьезный", - сказала она.Депутат литовского сейма Аудронюс Ажубалис удивился тому, что в учебнике Россия предстает как дружественная страна, в нем изображаются культурные и спортивные знаменитости, перечисляются достижения страны, однако "нет ни слова о Сахарове, о Солженицыне"."В оказавшемся в центре внимания учебнике... указано, что следует посетить в Москве, в Кремле, где вкусное мороженое, когда лучше всего поздравить российских друзей по переписке. По мнению авторов, это лучше сделать 9 мая", - комментирует материалы учебника LRT (Литовское радио и телевидение).
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815076986.html
https://ria.ru/20220912/uchebniki-1816206065.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149919/14/1499191422_285:0:1762:1108_1920x0_80_0_0_dabcdbd907faad6af89d2f06ad04f940.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, россия, в мире
19:53 15.09.2022 (обновлено: 19:56 15.09.2022)
В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию"
Шюгждинене: в Литве изъяли из обращения учебник русского языка из-за "прославления России"
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы "прославляли Россию", издателям поручено перепроверить содержание остальных учебников, заявила
в четверг министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.
"Издатели перепроверят, чтобы не было таких ситуаций, как с этим учебником русского языка. Он изъят из обращения, изъят из всех систем. Школам также направили распоряжение, что этим учебником больше нельзя пользоваться. Он будет также изъят из архивов", - приводит слова Шюгждене LRT (Литовское радио и телевидение).
Министр, отвечая на вопрос, не детализировала, что неподходящего было в учебнике, однако отметила, что в нем было "много мест, где прославляется Россия". У чиновницы также вызвал недоумение тот факт, что из школ не поступали сигналы о "несоответствующем содержании" учебника. "Это очень серьезный сигнал нам всем. Разговор с издателями был очень серьезный", - сказала она.
Депутат литовского сейма Аудронюс Ажубалис удивился тому, что в учебнике Россия
предстает как дружественная страна, в нем изображаются культурные и спортивные знаменитости, перечисляются достижения страны, однако "нет ни слова о Сахарове, о Солженицыне".
"В оказавшемся в центре внимания учебнике... указано, что следует посетить в Москве, в Кремле, где вкусное мороженое, когда лучше всего поздравить российских друзей по переписке. По мнению авторов, это лучше сделать 9 мая", - комментирует материалы учебника LRT (Литовское радио и телевидение).