https://ria.ru/20220915/uchebnik-1817111777.html

В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию"

В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию" - РИА Новости, 15.09.2022

В Литве изъяли из обращения учебник русского языка, "прославляющий Россию"

Учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы "прославляли Россию", издателям поручено перепроверить содержание... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:53

2022-09-15T19:53

2022-09-15T19:56

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Учебник русского языка для литовских школ был изъят из обращения, потому что в нем якобы "прославляли Россию", издателям поручено перепроверить содержание остальных учебников, заявила в четверг министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене."Издатели перепроверят, чтобы не было таких ситуаций, как с этим учебником русского языка. Он изъят из обращения, изъят из всех систем. Школам также направили распоряжение, что этим учебником больше нельзя пользоваться. Он будет также изъят из архивов", - приводит слова Шюгждене LRT (Литовское радио и телевидение).Министр, отвечая на вопрос, не детализировала, что неподходящего было в учебнике, однако отметила, что в нем было "много мест, где прославляется Россия". У чиновницы также вызвал недоумение тот факт, что из школ не поступали сигналы о "несоответствующем содержании" учебника. "Это очень серьезный сигнал нам всем. Разговор с издателями был очень серьезный", - сказала она.Депутат литовского сейма Аудронюс Ажубалис удивился тому, что в учебнике Россия предстает как дружественная страна, в нем изображаются культурные и спортивные знаменитости, перечисляются достижения страны, однако "нет ни слова о Сахарове, о Солженицыне"."В оказавшемся в центре внимания учебнике... указано, что следует посетить в Москве, в Кремле, где вкусное мороженое, когда лучше всего поздравить российских друзей по переписке. По мнению авторов, это лучше сделать 9 мая", - комментирует материалы учебника LRT (Литовское радио и телевидение).

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815076986.html

https://ria.ru/20220912/uchebniki-1816206065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, россия, в мире