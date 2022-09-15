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Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября - РИА Новости, 15.09.2022
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Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября
Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября - РИА Новости, 15.09.2022
Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября
Председатель верхней палаты парламента Туркмении, бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетит РФ 10 октября по приглашению спикера Совета... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:17
2022-09-15T12:18
туркмения
россия
сердар бердымухамедов
гурбангулы бердымухамедов
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совет федерации рф
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САМАРКАНД, 15 сен – РИА Новости. Председатель верхней палаты парламента Туркмении, бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетит РФ 10 октября по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов."Десятого октября текущего года состоится визит председателя верхней палаты парламента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в четверг.Бердымухамедов передал Путину "теплые слова" от своего отца, бывшего президента Туркмении.В ходе встречи он отметил высокий уровень двусторонних политических отношений России и Туркмении, значительное укрепление межпарламентских связей."Хочу отметить, что на системной основе проводятся контакты между правительствами двух стран, межведомственные консультации. Хотел бы выразить вам свою благодарность за вашу твердую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, выдвигаемых нашей страной инициатив в ООН и других международных структурах", - сказал президент Туркмении.
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туркмения, россия, сердар бердымухамедов , гурбангулы бердымухамедов, валентина матвиенко, совет федерации рф, шос, оон, в мире
Туркмения, Россия, Сердар Бердымухамедов , Гурбангулы Бердымухамедов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, ШОС, ООН, В мире
12:17 15.09.2022 (обновлено: 12:18 15.09.2022)
 
Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября

Президент Туркмении заявил, что Гурбангулы Бердымухамедов посетит Россию 10 октября

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) во время встречи в Москве. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен – РИА Новости. Председатель верхней палаты парламента Туркмении, бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетит РФ 10 октября по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.
"Десятого октября текущего года состоится визит председателя верхней палаты парламента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в четверг.
Бердымухамедов передал Путину "теплые слова" от своего отца, бывшего президента Туркмении.
В ходе встречи он отметил высокий уровень двусторонних политических отношений России и Туркмении, значительное укрепление межпарламентских связей.
"Хочу отметить, что на системной основе проводятся контакты между правительствами двух стран, межведомственные консультации. Хотел бы выразить вам свою благодарность за вашу твердую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, выдвигаемых нашей страной инициатив в ООН и других международных структурах", - сказал президент Туркмении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Путин рассказал о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменией
 
ТуркменияРоссияСердар БердымухамедовГурбангулы БердымухамедовВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФШОСООНВ мире
 
 
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