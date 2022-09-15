https://ria.ru/20220915/turkmenistan-1816943822.html

Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября

Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября - РИА Новости, 15.09.2022

Бердымухамедов-старший посетит Россию 10 октября

Председатель верхней палаты парламента Туркмении, бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетит РФ 10 октября по приглашению спикера Совета... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:17

2022-09-15T12:17

2022-09-15T12:18

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сердар бердымухамедов

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САМАРКАНД, 15 сен – РИА Новости. Председатель верхней палаты парламента Туркмении, бывший глава государства Гурбангулы Бердымухамедов посетит РФ 10 октября по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов."Десятого октября текущего года состоится визит председателя верхней палаты парламента Туркменистана, уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совета Федерации", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в четверг.Бердымухамедов передал Путину "теплые слова" от своего отца, бывшего президента Туркмении.В ходе встречи он отметил высокий уровень двусторонних политических отношений России и Туркмении, значительное укрепление межпарламентских связей."Хочу отметить, что на системной основе проводятся контакты между правительствами двух стран, межведомственные консультации. Хотел бы выразить вам свою благодарность за вашу твердую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, выдвигаемых нашей страной инициатив в ООН и других международных структурах", - сказал президент Туркмении.

https://ria.ru/20220915/turkmeniya-1816934083.html

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