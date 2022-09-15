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В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 15.09.2022
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В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки - РИА Новости, 15.09.2022
В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
Следователи в Туле задержали 39-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей пассажирки, 19-летней студентки местного колледжа, сообщили РИА... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:25
2022-09-15T15:25
происшествия
тула
россия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Туле задержали 39-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей пассажирки, 19-летней студентки местного колледжа, сообщили РИА Новости в СУСК России по Тульской области.В Telegram-каналах появилась информация о том, что таксист в Туле изнасиловал 19-летнюю пассажирку. Согласно публикации, девушка вечером возвращалась с вечеринки и уснула в машине, водитель воспользовался этим – отвез ее в лесополосу и изнасиловал."В следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, задержан 39-летний мужчина. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СУСК.Там подтвердили, что пострадавшая – 19-летняя студентка местного колледжа.
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происшествия, тула, россия, тульская область
Происшествия, Тула, Россия, Тульская область
15:25 15.09.2022
 
В Туле задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки

В Туле СУСК задержал таксиста, подозреваемого в изнасиловании девятнадцатилетней студентки

© Михаил ВоскресенскийАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© Михаил Воскресенский
Автомобиль такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Туле задержали 39-летнего таксиста, который подозревается в изнасиловании своей пассажирки, 19-летней студентки местного колледжа, сообщили РИА Новости в СУСК России по Тульской области.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что таксист в Туле изнасиловал 19-летнюю пассажирку. Согласно публикации, девушка вечером возвращалась с вечеринки и уснула в машине, водитель воспользовался этим – отвез ее в лесополосу и изнасиловал.
"В следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ, задержан 39-летний мужчина. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс всех необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в СУСК.
Там подтвердили, что пострадавшая – 19-летняя студентка местного колледжа.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
10:24
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