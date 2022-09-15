https://ria.ru/20220915/tsiklon-1816877231.html

Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году

Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году - РИА Новости, 15.09.2022

Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году

Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", сдадут Военно-морскому флоту до конца года,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:36

2022-09-15T03:36

2022-09-15T10:43

безопасность

вмф рф

россия

новое оружие россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150931/29/1509312962_0:194:2954:1856_1920x0_80_0_0_098a7210c5f1ab219f62c9692197a34d.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", сдадут Военно-морскому флоту до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.Ранее корабли проекта 22800 "Каракурт" оснащали зенитной артиллерийской установкой типа АК-630.Он напомнил, что первый корабль проекта 11661 — корвет "Татарстан" — получил ракеты "Уран", на второй — "Дагестан" — впервые поставили ракетный комплекс "Калибр"."Теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь", — заключил гендиректор.Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. "Циклон" — четвертый в серии.

https://ria.ru/20220830/korabli-1813046772.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, вмф рф, россия