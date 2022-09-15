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Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году - РИА Новости, 15.09.2022
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Новое оружие России
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Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году
Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году - РИА Новости, 15.09.2022
Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году
Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", сдадут Военно-морскому флоту до конца года,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:36
2022-09-15T10:43
безопасность
вмф рф
россия
новое оружие россии
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", сдадут Военно-морскому флоту до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.Ранее корабли проекта 22800 "Каракурт" оснащали зенитной артиллерийской установкой типа АК-630.Он напомнил, что первый корабль проекта 11661 — корвет "Татарстан" — получил ракеты "Уран", на второй — "Дагестан" — впервые поставили ракетный комплекс "Калибр"."Теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь", — заключил гендиректор.Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. "Циклон" — четвертый в серии.
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия, Новое оружие России
03:36 15.09.2022 (обновлено: 10:43 15.09.2022)
 
Первый корабль с морским "Панцирем" сдадут ВМФ России в 2022 году

Гендиректор "Ак Барса" Мистахов: первый корабль "Циклон" сдадут ВМФ России в 2022 году

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт) - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Сергей Сафронов. Первый малый ракетный корабль, вооруженный морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-М", сдадут Военно-морскому флоту до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.
Ранее корабли проекта 22800 "Каракурт" оснащали зенитной артиллерийской установкой типа АК-630.

"Мы надеемся продолжить строительство кораблей проекта 22800 "Каракурт" и на заводе имени Бутомы, и на заводе имени Горького (входят в "Ак Барс". — Прим. ред.). Надеемся, что будет дальнейшая серия с "Панцирем". В этом году мы будем сдавать первый корабль "Циклон", — сказал Мистахов.

Он напомнил, что первый корабль проекта 11661 — корвет "Татарстан" — получил ракеты "Уран", на второй — "Дагестан" — впервые поставили ракетный комплекс "Калибр".
"Теперь в ВМФ появится первый корабль с ЗРПК "Панцирь", — заключил гендиректор.
Всего корпорация должна выполнить заказ на строительство пяти кораблей проекта 22800. "Циклон" — четвертый в серии.
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