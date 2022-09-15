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ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова

ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022

ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова

Центральная избирательная комиссия считает, что сделала свою работу достойно, но не успокоится, будет разбирать все нюансы избирательной кампании-2022, заявила... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:44

2022-09-15T11:44

2022-09-15T11:44

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элла памфилова

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единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия считает, что сделала свою работу достойно, но не успокоится, будет разбирать все нюансы избирательной кампании-2022, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Мы считаем, что мы свою работу выполнили достойно (по итогам прошедших выборов - ред.)… Но это не значит, что успокоимся - не успокаиваемся. Мы всегда у себя найдём гораздо больше недостатков и косяков, которые, может быть, не заметили", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она добавила, что все нюансы прошедшей избирательной кампании ЦИК будет разбирать детально.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в 7 регионах - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

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политика, элла памфилова, цик рф, россия, псковская область, москва, единый день голосования — 2022