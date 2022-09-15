Рейтинг@Mail.ru
ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/tsik-1816932482.html
ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова
ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова - РИА Новости, 15.09.2022
ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова
Центральная избирательная комиссия считает, что сделала свою работу достойно, но не успокоится, будет разбирать все нюансы избирательной кампании-2022, заявила... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:44
2022-09-15T11:44
политика
элла памфилова
цик рф
россия
псковская область
москва
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_0:73:2999:1760_1920x0_80_0_0_1e98dbebbecf87dceed83c969349bd06.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия считает, что сделала свою работу достойно, но не успокоится, будет разбирать все нюансы избирательной кампании-2022, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова."Мы считаем, что мы свою работу выполнили достойно (по итогам прошедших выборов - ред.)… Но это не значит, что успокоимся - не успокаиваемся. Мы всегда у себя найдём гораздо больше недостатков и косяков, которые, может быть, не заметили", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.Она добавила, что все нюансы прошедшей избирательной кампании ЦИК будет разбирать детально.Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в 7 регионах - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.
https://ria.ru/20220912/golosovanie-1816070924.html
россия
псковская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816107125_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_734e3d62ba908adde68d13877fe67d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, элла памфилова, цик рф, россия, псковская область, москва, единый день голосования — 2022
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ, Россия, Псковская область, Москва, Единый день голосования — 2022
11:44 15.09.2022
 
ЦИК сделала свою работу качественно, но не успокаивается, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК считает, что сделала свою работу достойно, но не успокаивается

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия считает, что сделала свою работу достойно, но не успокоится, будет разбирать все нюансы избирательной кампании-2022, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Мы считаем, что мы свою работу выполнили достойно (по итогам прошедших выборов - ред.)… Но это не значит, что успокоимся - не успокаиваемся. Мы всегда у себя найдём гораздо больше недостатков и косяков, которые, может быть, не заметили", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в четверг.
Она добавила, что все нюансы прошедшей избирательной кампании ЦИК будет разбирать детально.
Выборы прошли в России с 9 по 11 сентября. Около 4,7 тысячи избирательных кампаний охватили 82 региона. Прямым голосованием выбирались 14 губернаторов, депутаты шести заксобраний и гордум 12 административных центров. Дистанционное электронное голосования (ДЭГ) проходило в 7 регионах - Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

Читайте также:

 
ПолитикаЭлла ПамфиловаЦИК РФРоссияПсковская областьМоскваЕдиный день голосования — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала