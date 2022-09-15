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Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине - РИА Новости, 15.09.2022
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Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине
Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине - РИА Новости, 15.09.2022
Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине
Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат. РИА Новости, 15.09.2022
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украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат.Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы - 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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украина, в мире
Украина, В мире
01:21 15.09.2022 (обновлено: 05:31 15.09.2022)
 
Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине

"Страна.ua": цены на продукты питания на Украине с начала года выросли в среднем на 25%

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Банкноты номиналом 1000 гривен - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат.
"Цены на продукты питания в Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%", - говорится в сообщении издания.
Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.
Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы - 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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