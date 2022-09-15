https://ria.ru/20220915/tseny-1816872761.html

Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине

Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине - РИА Новости, 15.09.2022

Стало известно, на сколько выросли цены на продукты питания на Украине

Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:21

2022-09-15T01:21

2022-09-15T05:31

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Цены на продукты питания на Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%, сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на Госстат.Во вторник кабмин Украины одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП.Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета Украины на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы - 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

https://ria.ru/20220901/devalvatsiya-1813871812.html

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