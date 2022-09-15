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Россия и Таджикистан стремятся к товарообороту в два миллиарда долларов - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Таджикистан стремятся к товарообороту в два миллиарда долларов
Россия и Таджикистан стремятся к товарообороту в два миллиарда долларов - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Таджикистан стремятся к товарообороту в два миллиарда долларов
Размер товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2 миллиарда долларов в 2022 году – достижимая цифра, стороны будут к ней стремиться, заявил замминистра... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:16
2022-09-15T19:16
экономика
таджикистан
россия
китай
евразийский банк развития
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ДУШАНБЕ, 15 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Размер товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2 миллиарда долларов в 2022 году – достижимая цифра, стороны будут к ней стремиться, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, выступая на таджикско-российском инвестиционном форуме."В минувшем году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза, составив 1,4 миллиарда долларов, а цифра в 2 миллиарда достижима, и мы будем к ней стремиться", - сказал он.По словам Вольвача, объем российских инвестиций в Таджикистан составил более 1,6 миллиарда долларов за последние 14 лет, это второе место после Китая. "В Таджикистане действуют 350 предприятий с участием российского капитала, причем 50 из них были открыты с начала года, это в основном малые и средние предприятия", - сообщил замминистра.Он считает, что необходимо унифицировать деятельность Евразийского банка развития, чтобы Таджикистан получил оттуда достаточное финансирование. "Важно нарастить объемы оплат в национальной валюте для безопасного осуществления банковских платежей, хотелось бы увеличить в Таджикистане присутствие платежной системы "Мир". Сейчас доля расчетов в национальных валютах составляет 57%", - сообщил Вольвач.По его словам, необходимо расширять границы доверия – работать с детьми и молодежью. "Сейчас в школах регионов Таджикистана работают 50 российских учителей, открыты 5 новых школ с российской программой обучения. И за счет открытия этих школ более 5000 детей, которые там учатся, будут обеспечены перспективным будущим", - сказал российский замминистра.
https://ria.ru/20220915/sotrudnichestvo-1817102475.html
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экономика, таджикистан, россия, китай, евразийский банк развития
Экономика, Таджикистан, Россия, Китай, Евразийский банк развития
19:16 15.09.2022
 
Россия и Таджикистан стремятся к товарообороту в два миллиарда долларов

Замглавы Минэкономразвития Вольвач: Москва и Душанбе планируют увеличить товарооборот

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСтеллажи с товарами в распределительном центре
Стеллажи с товарами в распределительном центре - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Стеллажи с товарами в распределительном центре. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 15 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Размер товарооборота между Россией и Таджикистаном в 2 миллиарда долларов в 2022 году – достижимая цифра, стороны будут к ней стремиться, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, выступая на таджикско-российском инвестиционном форуме.
"В минувшем году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза, составив 1,4 миллиарда долларов, а цифра в 2 миллиарда достижима, и мы будем к ней стремиться", - сказал он.
По словам Вольвача, объем российских инвестиций в Таджикистан составил более 1,6 миллиарда долларов за последние 14 лет, это второе место после Китая. "В Таджикистане действуют 350 предприятий с участием российского капитала, причем 50 из них были открыты с начала года, это в основном малые и средние предприятия", - сообщил замминистра.
Он считает, что необходимо унифицировать деятельность Евразийского банка развития, чтобы Таджикистан получил оттуда достаточное финансирование. "Важно нарастить объемы оплат в национальной валюте для безопасного осуществления банковских платежей, хотелось бы увеличить в Таджикистане присутствие платежной системы "Мир". Сейчас доля расчетов в национальных валютах составляет 57%", - сообщил Вольвач.
По его словам, необходимо расширять границы доверия – работать с детьми и молодежью. "Сейчас в школах регионов Таджикистана работают 50 российских учителей, открыты 5 новых школ с российской программой обучения. И за счет открытия этих школ более 5000 детей, которые там учатся, будут обеспечены перспективным будущим", - сказал российский замминистра.

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ЭкономикаТаджикистанРоссияКитайЕвразийский банк развития
 
 
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