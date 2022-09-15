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СМИ: работники Tesla пожаловались на нехватку кресел и рабочих столов - РИА Новости, 15.09.2022
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СМИ: работники Tesla пожаловались на нехватку кресел и рабочих столов
СМИ: работники Tesla пожаловались на нехватку кресел и рабочих столов - РИА Новости, 15.09.2022
СМИ: работники Tesla пожаловались на нехватку кресел и рабочих столов
Работники американской компании Tesla миллиардера Илона Маска, вынуждены работать в отсутствии офисной мебели и электронного оборудования, несмотря на... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:45
2022-09-15T03:57
в мире
илон маск
tesla motors
сша
технологии
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Работники американской компании Tesla миллиардера Илона Маска, вынуждены работать в отсутствии офисной мебели и электронного оборудования, несмотря на требование самого Маска обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю, сообщает CNBC со ссылкой на жалобы сотрудников."В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели", - говорится в публикации.Как сообщили сотрудники компании, несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство Tesla регулярно контролирует наличие офисных работников на своих местах и готовит отчеты со списками отсутствующих для информирования Маска.По словам работников, ввиду тяжелых условий работы и требования присутствовать на рабочем месте у сотрудников падает "моральный дух" из-за невозможности удаленки и необходимости ежедневно тратить время на дорогу до офиса и обратно.
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в мире, илон маск, tesla motors, сша, технологии
В мире, Илон Маск, Tesla motors, США, Технологии
02:45 15.09.2022 (обновлено: 03:57 15.09.2022)
 
СМИ: работники Tesla пожаловались на нехватку кресел и рабочих столов

CNBC: работники Tesla пожаловались на нехватку рабочих столов и компьютерных переходников

© AP Photo / John LocherВывеска Tesla
Вывеска Tesla - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / John Locher
Вывеска Tesla. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Работники американской компании Tesla миллиардера Илона Маска, вынуждены работать в отсутствии офисной мебели и электронного оборудования, несмотря на требование самого Маска обеспечить присутствие персонала в офисах не менее 40 часов в неделю, сообщает CNBC со ссылкой на жалобы сотрудников.
"В Tesla нет помещений и ресурсов, чтобы вместить всех офисных работников, не хватает кресел, рабочих столов, парковочных мест и других ресурсов. Не хватает даже простых вещей, таких как переходники для компьютеров и зарядные кабели", - говорится в публикации.
Как сообщили сотрудники компании, несмотря на отсутствие необходимого оборудования и мебели, руководство Tesla регулярно контролирует наличие офисных работников на своих местах и готовит отчеты со списками отсутствующих для информирования Маска.
По словам работников, ввиду тяжелых условий работы и требования присутствовать на рабочем месте у сотрудников падает "моральный дух" из-за невозможности удаленки и необходимости ежедневно тратить время на дорогу до офиса и обратно.
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