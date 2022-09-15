https://ria.ru/20220915/terrorizm-1817088813.html
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:38
2022-09-15T18:38
2022-09-15T18:38
россия
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.Отмечается, что Россия и Узбекистан по линии заинтересованных ведомств также продолжат противостоять легализации наркотиков."Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств... в целях противодействия... незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, снабжению террористических организаций оружием, другим незаконным финансовым операциям, иным видам транснациональной организованной преступности, распространению оружия массового поражения", - сообщается в документе."Стороны подтверждают свою приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков на основе международных антинаркотических конвенций и продолжат решительно противостоять по линии заинтересованных ведомств легализации наркотиков", - подчеркивается в декларации.
https://ria.ru/20220915/soglasheniya-1817087226.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом и наркотрафиком
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации
о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
"Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций между советами безопасности, оборонными, правоохранительными органами и специальными службами двух государств в целях противодействия терроризму", - сказано в документе.
Отмечается, что Россия и Узбекистан по линии заинтересованных ведомств также продолжат противостоять легализации наркотиков.
"Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств... в целях противодействия... незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, снабжению террористических организаций оружием, другим незаконным финансовым операциям, иным видам транснациональной организованной преступности, распространению оружия массового поражения", - сообщается в документе.
"Стороны подтверждают свою приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков на основе международных антинаркотических конвенций и продолжат решительно противостоять по линии заинтересованных ведомств легализации наркотиков", - подчеркивается в декларации.