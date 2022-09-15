https://ria.ru/20220915/terrorizm-1817088813.html

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 15.09.2022

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:38

2022-09-15T18:38

2022-09-15T18:38

россия

узбекистан

в мире

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.Отмечается, что Россия и Узбекистан по линии заинтересованных ведомств также продолжат противостоять легализации наркотиков."Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств... в целях противодействия... незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, снабжению террористических организаций оружием, другим незаконным финансовым операциям, иным видам транснациональной организованной преступности, распространению оружия массового поражения", - сообщается в документе."Стороны подтверждают свою приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков на основе международных антинаркотических конвенций и продолжат решительно противостоять по линии заинтересованных ведомств легализации наркотиков", - подчеркивается в декларации.

https://ria.ru/20220915/soglasheniya-1817087226.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, узбекистан, в мире