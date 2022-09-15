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Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 15.09.2022
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом
Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:38
2022-09-15T18:38
россия
узбекистан
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.Отмечается, что Россия и Узбекистан по линии заинтересованных ведомств также продолжат противостоять легализации наркотиков."Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств... в целях противодействия... незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, снабжению террористических организаций оружием, другим незаконным финансовым операциям, иным видам транснациональной организованной преступности, распространению оружия массового поражения", - сообщается в документе."Стороны подтверждают свою приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков на основе международных антинаркотических конвенций и продолжат решительно противостоять по линии заинтересованных ведомств легализации наркотиков", - подчеркивается в декларации.
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россия, узбекистан, в мире
Россия, Узбекистан, В мире
18:38 15.09.2022
 
Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом

Россия и Узбекистан будут сотрудничать в борьбе с терроризмом и наркотрафиком

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия и Узбекистан намерены укреплять связи по линии Совбезов, спецслужб и министерств обороны для борьбы с терроризмом, говорится в декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
"Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств, а также взаимодействие в рамках международных и региональных организаций между советами безопасности, оборонными, правоохранительными органами и специальными службами двух государств в целях противодействия терроризму", - сказано в документе.
Отмечается, что Россия и Узбекистан по линии заинтересованных ведомств также продолжат противостоять легализации наркотиков.
"Стороны будут углублять партнерские связи по линии заинтересованных ведомств... в целях противодействия... незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, снабжению террористических организаций оружием, другим незаконным финансовым операциям, иным видам транснациональной организованной преступности, распространению оружия массового поражения", - сообщается в документе.
"Стороны подтверждают свою приверженность эффективному решению мировой проблемы наркотиков на основе международных антинаркотических конвенций и продолжат решительно противостоять по линии заинтересованных ведомств легализации наркотиков", - подчеркивается в декларации.
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