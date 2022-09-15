https://ria.ru/20220915/telefon-1817037181.html
Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным
Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным - РИА Новости, 15.09.2022
Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным
Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают материал газеты Bild, в котором журналисты сравнили канцлера Германии Олафа Шольца с Джеймсом Бондом из-за... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:37
2022-09-15T16:37
2022-09-15T17:32
в мире
олаф шольц
джеймс бонд
германия
россия
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владимир путин
запорожская аэс
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают материал газеты Bild, в котором журналисты сравнили канцлера Германии Олафа Шольца с Джеймсом Бондом из-за нового красного телефона, попавшего в кадр во время беседы политика с Владимиром Путиным.Издание выпустило статью о новейшей технологической разработке для Шольца — телефоне "Sina Communicator H". Сообщается, что он весит 5,5 килограмма и способен передавать разговоры, конфиденциальные документы, а вскоре сможет пересылать и звонки по видеосвязи в зашифрованном виде. СМИ назвало это шпионским следом Джеймса Бонда в ведомстве канцлера.Многие комментаторы назвали такое сравнение недостойным героя бондианы и заметили, что Шольцу больше бы подошло амплуа злодея."Это оскорбление для Джеймса Бонда", — написал читатель."Кто-то вроде Олафа Шольца мог бы быть только злодеем в фильмах о Бонде", — пошутил третий."А может не Бонд, а Блофельд (один из персонажей-злодеев из серии книг и фильмов о Джеймсе Бонде. — Прим. ред.)?" — задался вопросом комментатор.Некоторые пользователи предположили, что по этому телефону канцлер Германии будет получать важные указания от западных партнеров."Когда будет звонить "красный телефон", Шольц будет сразу понимать — грядут новые распоряжения", — поддержал его второй.Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента. Владимир Путин и Олаф Шольц уделили особое внимание ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Стороны также обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания.
https://ria.ru/20220913/miting-1816448872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, джеймс бонд, германия, россия, украина, владимир путин, запорожская аэс, северный поток
В мире, Олаф Шольц, Джеймс Бонд, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Северный поток
16:37 15.09.2022 (обновлено: 17:32 15.09.2022)
Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным
Пользователи Twitter высмеяли попытку Bild сравнить канцлера ФРГ Шольца с Джеймсом Бондом
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают материал газеты Bild
, в котором журналисты сравнили канцлера Германии Олафа Шольца с Джеймсом Бондом из-за нового красного телефона, попавшего в кадр во время беседы политика с Владимиром Путиным.
Издание выпустило статью о новейшей технологической разработке для Шольца — телефоне "Sina Communicator H". Сообщается, что он весит 5,5 килограмма и способен передавать разговоры, конфиденциальные документы, а вскоре сможет пересылать и звонки по видеосвязи в зашифрованном виде. СМИ назвало это шпионским следом Джеймса Бонда в ведомстве канцлера.
Многие комментаторы назвали такое сравнение недостойным героя бондианы и заметили, что Шольцу больше бы подошло амплуа злодея.
"Это оскорбление для Джеймса Бонда", — написал читатель.
"Меня зовут Шольц… Олаф Шольц…хахахах", — сыронизировал другой.
"Кто-то вроде Олафа Шольца мог бы быть только злодеем в фильмах о Бонде", — пошутил третий.
"А может не Бонд, а Блофельд (один из персонажей-злодеев из серии книг и фильмов о Джеймсе Бонде. — Прим. ред.)?" — задался вопросом комментатор.
Некоторые пользователи предположили, что по этому телефону канцлер Германии будет получать важные указания от западных партнеров.
"Сюда будут звонить американцы с новыми инструкциями", — заявил читатель.
"Когда будет звонить "красный телефон", Шольц будет сразу понимать — грядут новые распоряжения", — поддержал его второй.
Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента. Владимир Путин и Олаф Шольц уделили особое внимание ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Стороны также обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток
". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания.