https://ria.ru/20220915/telefon-1817037181.html

Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным

Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным - РИА Новости, 15.09.2022

Немцев заинтересовала деталь на фото Шольца во время беседы с Путиным

Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают материал газеты Bild, в котором журналисты сравнили канцлера Германии Олафа Шольца с Джеймсом Бондом из-за... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:37

2022-09-15T16:37

2022-09-15T17:32

в мире

олаф шольц

джеймс бонд

германия

россия

украина

владимир путин

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678616_479:642:2977:2047_1920x0_80_0_0_a3cbf06314838043e7f4e3403d285ac9.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Немецкие пользователи Twitter активно обсуждают материал газеты Bild, в котором журналисты сравнили канцлера Германии Олафа Шольца с Джеймсом Бондом из-за нового красного телефона, попавшего в кадр во время беседы политика с Владимиром Путиным.Издание выпустило статью о новейшей технологической разработке для Шольца — телефоне "Sina Communicator H". Сообщается, что он весит 5,5 килограмма и способен передавать разговоры, конфиденциальные документы, а вскоре сможет пересылать и звонки по видеосвязи в зашифрованном виде. СМИ назвало это шпионским следом Джеймса Бонда в ведомстве канцлера.Многие комментаторы назвали такое сравнение недостойным героя бондианы и заметили, что Шольцу больше бы подошло амплуа злодея."Это оскорбление для Джеймса Бонда", — написал читатель."Кто-то вроде Олафа Шольца мог бы быть только злодеем в фильмах о Бонде", — пошутил третий."А может не Бонд, а Блофельд (один из персонажей-злодеев из серии книг и фильмов о Джеймсе Бонде. — Прим. ред.)?" — задался вопросом комментатор.Некоторые пользователи предположили, что по этому телефону канцлер Германии будет получать важные указания от западных партнеров."Когда будет звонить "красный телефон", Шольц будет сразу понимать — грядут новые распоряжения", — поддержал его второй.Во вторник состоялся полуторачасовой телефонный разговор канцлера ФРГ и российского президента. Владимир Путин и Олаф Шольц уделили особое внимание ситуации на Украине и обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Стороны также обсудили перебои в работе газопровода "Северный поток". Путин заявил, что эти проблемы стали следствием антироссийских санкций, препятствующих проведению техобслуживания.

https://ria.ru/20220913/miting-1816448872.html

https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

https://ria.ru/20220914/germaniya-1816864288.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, олаф шольц, джеймс бонд, германия, россия, украина, владимир путин, запорожская аэс, северный поток