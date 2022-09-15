https://ria.ru/20220915/teatr-1816953350.html

Театр имени Моссовета поделился планами на сотый сезон

Театр имени Моссовета поделился планами на сотый сезон - РИА Новости, 15.09.2022

Театр имени Моссовета поделился планами на сотый сезон

В юбилейном, 100-ом, сезоне Государственный академический театр имени Моссовета выпустит девять премьер, сообщил в четверг на сборе труппы художественный... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:00

2022-09-15T13:00

2022-09-15T13:01

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. В юбилейном, 100-ом, сезоне Государственный академический театр имени Моссовета выпустит девять премьер, сообщил в четверг на сборе труппы художественный руководитель Евгений Марчелли.16 сентября на Основной сцене покажут "Соло для часов с боем". В России впервые пьеса Освальда Заградника была поставлена в 1973 году на сцене Московского Художественного театра Олегом Ефремовым и Анатолием Васильевым. В Театре Моссовета постановку осуществил Павел Пархоменко. Она приурочена к юбилею народной артистки России Ольги Остроумовой, которая исполнит в проекте главную женскую роль. Также в спектакле задействованы Евгений Стеблов, Анатолий Васильев, Александр Голобородько.Марчелли выпустит три спектакля. Первая премьера "ШЕКСПИРГАМЛЕТ" состоится 1 октября. Затем, в преддверии 200-летнего юбилея русского драматурга Александра Островского, худрук покажет свою версию его пьесы "Бесприданница". Премьера назначена на 12 ноября. И весной 2023 года режиссер представит лермонтовский "Маскарад".Кроме того, на Основной сцене весной 2023 года планируются премьеры спектаклей – "Барышни из Вилько" Анджея Бубеня, "Единственный наследник" Гоши Куценко и "Пиковая дама" Игоря Яцко.На сцене "Под крышей" состоятся премьеры – "Сны Пенелопы" Фамила Джавадова при поддержке фестиваля "Уроки режиссуры" (осень 2022 года) и "Старомодная комедия" Алексея Арбузова в постановке Владимира Скворцова (зима 2022 года).

https://ria.ru/20220912/nagrada-1816238086.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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