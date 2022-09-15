https://ria.ru/20220915/tayvan-1817048262.html

Делегация из Чехии посетит Тайвань

Делегация из Чехии посетит Тайвань - РИА Новости, 15.09.2022

Делегация из Чехии посетит Тайвань

Делегация из Чехии, возглавляемая сенатором и бывшим президентом Академии наук Чешской Республики Йиржи Драгошем, прибудет на Тайвань в воскресенье, передает в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:07

2022-09-15T17:07

2022-09-15T17:07

в мире

тайвань

чехия

йиржи драгош

китай

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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Делегация из Чехии, возглавляемая сенатором и бывшим президентом Академии наук Чешской Республики Йиржи Драгошем, прибудет на Тайвань в воскресенье, передает в четверг Центральное информационное агентство острова."Драгош возглавит делегацию из 14 человек, которая прибудет 18-го числа и пробудет на Тайване шесть дней", - говорится в сообщении. Кроме того, как сообщает агентство, в состав делегации, в частности, войдут действующая президент Академии наук Чешской Республики Эва Зажималова, а также генеральный директор Национального музея Михал Лукеш.Отмечается, что данная поездка может поспособствовать укреплению сотрудничества между Чехией и Тайванем в области полупроводниковой промышленности.В интервью агентству Драгош заявил, что напряженность между двумя сторонами Тайваньского пролива вызвала у европейских политических кругов опасения, что Тайвань может стать "второй Украиной". По его словам, хотя европейские страны не обязательно смогут поставлять оружие Тайваню, существует консенсус углублять связи с Тайванем в таких сферах, как культура и наука, а также в других областях мягкой силы.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html

https://ria.ru/20220810/kitay-1808402393.html

https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993830.html

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чехия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, чехия, йиржи драгош, китай