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США превращают Тайвань в "антикитай", считает эксперт - РИА Новости, 15.09.2022
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США превращают Тайвань в "антикитай", считает эксперт
США превращают Тайвань в "антикитай", считает эксперт - РИА Новости, 15.09.2022
США превращают Тайвань в "антикитай", считает эксперт
США выделяет крупные суммы на вооружение Тайваня, что превратить его в "Антикитай" - такая политика Вашингтону зеркально схожа с тем курсом, который он проводит РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:29
2022-09-15T14:29
в мире
китай
тайвань
сша
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
нато
игорь коротченко
нэнси пелоси
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США выделяет крупные суммы на вооружение Тайваня, что превратить его в "Антикитай" - такая политика Вашингтону зеркально схожа с тем курсом, который он проводит на украинском направлении, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитные гарантии на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса."США, способные включить "печатный станок" и выделить любые суммы, укрепляют Тайвань, чтобы сделать из него "Антикитай". То есть Вашингтон проводит здесь ту же самую политику, что и с Украиной, превращая ее в "Антироссию". Сумма достаточно большая, подразумевает поставки Тайбэю новейших вооружений. США превращают остров в форпост против Пекина, чтобы он никогда не вернулся в лоно материкового Китая", - сказал Коротченко.Эксперт предположил, что Пекин пока не пойдет на силовую операцию по возвращению Тайваня, это решение будет отложено в пользу политико-дипломатических мер. "В КНР отдают отчёт, что в случае военной эскалации ему придется воевать не с Тайванем, а антикитайской коалицией во главе с США", - пояснил собеседник.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220915/tayvan-1816909653.html
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в мире, китай, тайвань, сша, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), нато, игорь коротченко, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), НАТО, Игорь Коротченко, Нэнси Пелоси
14:29 15.09.2022
 
США превращают Тайвань в "антикитай", считает эксперт

Эксперт: США превращают Тайвань в "антикитай", как превратили Украину в "антироссию"

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США выделяет крупные суммы на вооружение Тайваня, что превратить его в "Антикитай" - такая политика Вашингтону зеркально схожа с тем курсом, который он проводит на украинском направлении, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитные гарантии на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.
"США, способные включить "печатный станок" и выделить любые суммы, укрепляют Тайвань, чтобы сделать из него "Антикитай". То есть Вашингтон проводит здесь ту же самую политику, что и с Украиной, превращая ее в "Антироссию". Сумма достаточно большая, подразумевает поставки Тайбэю новейших вооружений. США превращают остров в форпост против Пекина, чтобы он никогда не вернулся в лоно материкового Китая", - сказал Коротченко.
Эксперт предположил, что Пекин пока не пойдет на силовую операцию по возвращению Тайваня, это решение будет отложено в пользу политико-дипломатических мер. "В КНР отдают отчёт, что в случае военной эскалации ему придется воевать не с Тайванем, а антикитайской коалицией во главе с США", - пояснил собеседник.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

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В миреКитайТайваньСШАЦентр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)НАТОИгорь КоротченкоНэнси Пелоси
 
 
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