https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993733.html
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе - РИА Новости, 15.09.2022
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе
Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:29
2022-09-15T14:29
2022-09-15T14:45
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тайвань
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС."Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры.
https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816610105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:29 15.09.2022 (обновлено: 14:45 15.09.2022)
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе
Путин: Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе