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Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе - РИА Новости, 15.09.2022
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе
Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:29
2022-09-15T14:45
сша
россия
в мире
владимир путин
китай
шос
саммит шос в самарканде
тайвань
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС."Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры.
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россия
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сша, россия, в мире, владимир путин, китай, шос, саммит шос в самарканде, тайвань
США, Россия, В мире, Владимир Путин, Китай, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде, Тайвань
14:29 15.09.2022 (обновлено: 14:45 15.09.2022)
 
Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе

Путин: Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС.
"Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.
КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры.
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 22:58
В США обсуждают введение санкций против Китая, пишут СМИ
 
СШАРоссияВ миреВладимир ПутинКитайШОССаммит ШОС в СамаркандеТайвань
 
 
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