https://ria.ru/20220915/tayvan-1816993733.html

Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе

Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе - РИА Новости, 15.09.2022

Путин осудил провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе

Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:29

2022-09-15T14:29

2022-09-15T14:45

сша

россия

в мире

владимир путин

китай

шос

саммит шос в самарканде

тайвань

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Самарканде на полях саммита ШОС."Со своей стороны твердо, на деле придерживаемся принципа одного Китая, осуждаем провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе", - сказал Путин.КНР не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против его контактов с чиновниками и военными из других стран. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на эту поездку Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников, а также принял другие меры.

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816610105.html

сша

россия

китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, владимир путин, китай, шос, саммит шос в самарканде, тайвань