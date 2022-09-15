https://ria.ru/20220915/tayvan-1816920782.html

В МИД Китая призвали США прекратить разыгрывать тайваньскую карту

В МИД Китая призвали США прекратить разыгрывать тайваньскую карту - РИА Новости, 15.09.2022

В МИД Китая призвали США прекратить разыгрывать тайваньскую карту

Китай призывает США прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попыток сдерживания КНР, Пекин примет необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявила... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:05

2022-09-15T11:05

2022-09-15T11:05

в мире

китай

тайвань

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510630_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_2e12880cf6233a7cc1dd2bbacb94f966.jpg

ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай призывает США прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попыток сдерживания КНР, Пекин примет необходимые меры для защиты своего суверенитета, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитные гарантии на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса."В случае, если рассмотрение и продвижение этого законопроекта продолжится, и, если он даже станет законом, это сильно пошатнет политическую основу китайско-американских отношений и будет иметь крайне серьезные последствия для китайско-американских отношений, а также для мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказала Мао Нин.Китай, добавила она, "настоятельно призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, надлежащим образом выполнять обязательства не поддерживать независимость Тайваня, которые взяло на себя американское руководство, а также прекратить разыгрывать тайваньскую карту для сдерживания Китая".Мао Нин также призвала Вашингтон прекратить продвижение рассмотрения законопроекта, "китайская сторона в зависимости от развития ситуации с соответствующим законопроектом и итоговым результатом примет необходимые меры для защиты своего государственного суверенитета и территориальной целостности".Дипломат подчеркнула, что в мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, и Пекин продолжит неуклонно продвигать полное воссоединение страны."Ни одна страна, ни одна сила, ни один человек не должны недооценивать твердую решимость, значительные возможности и непоколебимую волю народа и правительства Китая защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, осуществить воссоединение родины и возрождение нации", - указала она.Ранее старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чэнь Ху заявил РИА Новости, что Китай должен сделать все возможное для недопущения "украинизации" Тайваня, иначе последствия будет сложно предсказать. Он пояснил, что статус-кво в Тайваньском проливе был определен в процессе нормализации китайско-американских отношений, тогда США согласовали с Китаем три документа, в которых четко оговаривался суверенитет Китая над Тайванем и то, что США постепенно будут сокращать и в итоге прекратят продажу вооружений острову, однако это выполнено не было. Он также добавил, что и на материке, и на острове живут китайцы, которые определенно не хотят воевать друг с другом.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220915/tayvan-1816909653.html

https://ria.ru/20220908/tayvan-1815308574.html

https://ria.ru/20220906/vooruzheniya-1814965859.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша