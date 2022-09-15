https://ria.ru/20220915/tayvan-1816909653.html
Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню
Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню - РИА Новости, 15.09.2022
Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню
Китай выразил решительный протест США из-за законопроекта, предполагающего выделение Тайваню военной помощи, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:18
2022-09-15T10:18
2022-09-15T10:31
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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай выразил решительный протест США из-за законопроекта, предполагающего выделение Тайваню военной помощи, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса."Соответствующий законопроект серьезно нарушает обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу, нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, он является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также направляет серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "Китай решительно выступает против этого и уже сделал США строгое представление".
https://ria.ru/20220908/tayvan-1815308574.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, мид кнр, нато
В мире, Китай, Тайвань, США, МИД КНР, НАТО
10:18 15.09.2022 (обновлено: 10:31 15.09.2022)
Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню
Китай выразил протест США из-за законопроекта, предполагающего военную помощь Тайваню
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай выразил решительный протест США из-за законопроекта, предполагающего выделение Тайваню военной помощи, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО
". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса.
"Соответствующий законопроект серьезно нарушает обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу, нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, он является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также направляет серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявила дипломат.
Она подчеркнула, что "Китай решительно выступает против этого и уже сделал США строгое представление".