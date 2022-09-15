https://ria.ru/20220915/tayvan-1816909653.html

Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню

Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню - РИА Новости, 15.09.2022

Китай выразил протест США из-за намерения предоставить помощь Тайваню

Китай выразил решительный протест США из-за законопроекта, предполагающего выделение Тайваню военной помощи, заявила на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:18

2022-09-15T10:18

2022-09-15T10:31

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ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Китай выразил решительный протест США из-за законопроекта, предполагающего выделение Тайваню военной помощи, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО". После утверждения профильным комитетом законопроект "О политике в отношении Тайваня" переходит на рассмотрение всем составом верхней палаты конгресса."Соответствующий законопроект серьезно нарушает обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу, нарушает принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, он является вмешательством во внутренние дела Китая, нарушает международное право и основные нормы международных отношений, а также направляет серьезный ложный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - заявила дипломат.Она подчеркнула, что "Китай решительно выступает против этого и уже сделал США строгое представление".

https://ria.ru/20220908/tayvan-1815308574.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, мид кнр, нато