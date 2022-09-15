https://ria.ru/20220915/tayfun-1816891190.html

В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна

В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна - РИА Новости, 15.09.2022

В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна

Из 1072 приусадебных участков, которые подтопило во время тайфуна "Хинамнор" в Приморье, вода остается только на 180, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:38

2022-09-15T08:38

2022-09-15T10:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Из 1072 приусадебных участков, которые подтопило во время тайфуна "Хинамнор" в Приморье, вода остается только на 180, сообщило ГУ МЧС по региону.Авиация МЧС доставила в пострадавшие от стихии районы 35 тонн грузов: воду в бутылках, хлеб, муку, газовые баллоны и портативные газовые плиты. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" ввели в шести муниципалитетах Приморья.В ликвидации последствий паводка участвуют более 750 человек и почти 300 единиц техники.

https://ria.ru/20220915/tayfun-1816889759.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край