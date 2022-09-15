https://ria.ru/20220915/tayfun-1816891190.html
В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна
В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна - РИА Новости, 15.09.2022
В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна
Из 1072 приусадебных участков, которые подтопило во время тайфуна "Хинамнор" в Приморье, вода остается только на 180, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:38
2022-09-15T08:38
2022-09-15T10:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Из 1072 приусадебных участков, которые подтопило во время тайфуна "Хинамнор" в Приморье, вода остается только на 180, сообщило ГУ МЧС по региону.Авиация МЧС доставила в пострадавшие от стихии районы 35 тонн грузов: воду в бутылках, хлеб, муку, газовые баллоны и портативные газовые плиты. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" ввели в шести муниципалитетах Приморья.В ликвидации последствий паводка участвуют более 750 человек и почти 300 единиц техники.
https://ria.ru/20220915/tayfun-1816889759.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
08:38 15.09.2022 (обновлено: 10:00 15.09.2022)
В Приморье вода ушла почти с 900 участков, подтопленных после тайфуна
Вода ушла из 892 участков, подтопленных после тайфуна "Хинамнор" в Приморье