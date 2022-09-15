https://ria.ru/20220915/tayfun-1816889759.html

В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов

В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов - РИА Новости, 15.09.2022

В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов

Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:29

2022-09-15T08:29

2022-09-15T08:30

происшествия

олег кожемяко

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, три человека погибли. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня."Авиацией МЧС России доставлено груза общей массой около 35 тонн, включая 24,5 тонны гуманитарной помощи. Людям доставляются продукты питания и предметы первой необходимости: бутилированная вода, хлеб, мука, газовые баллоны, портативные газовые плиты", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что группировка спасателей усилена до более 750 человек и 299 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.

https://ria.ru/20220913/tayfun-1816484217.html

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происшествия, олег кожемяко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край