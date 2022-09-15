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В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов
В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов - РИА Новости, 15.09.2022
В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов
Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:29
2022-09-15T08:29
2022-09-15T08:30
происшествия
олег кожемяко
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен - РИА Новости. Авиация МЧС РФ доставила почти 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Власти информировали, что ливни в Приморье, вызванные тайфуном, подтопили 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста, три человека погибли. Губернатор Олег Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории Приморья режим ЧС федерального уровня."Авиацией МЧС России доставлено груза общей массой около 35 тонн, включая 24,5 тонны гуманитарной помощи. Людям доставляются продукты питания и предметы первой необходимости: бутилированная вода, хлеб, мука, газовые баллоны, портативные газовые плиты", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что группировка спасателей усилена до более 750 человек и 299 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
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происшествия, олег кожемяко, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Олег Кожемяко, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
08:29 15.09.2022 (обновлено: 08:30 15.09.2022)
В пострадавшие районы Приморья авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов
Авиация МЧС доставила около 35 тонн грузов в пострадавшие от тайфуна районы Приморья