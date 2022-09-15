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Жительница Филиппин пыталась вывезти из России 9,5 тонны "личных" вещей - РИА Новости, 15.09.2022
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Жительница Филиппин пыталась вывезти из России 9,5 тонны "личных" вещей
Жительница Филиппин пыталась вывезти из России 9,5 тонны "личных" вещей - РИА Новости, 15.09.2022
Жительница Филиппин пыталась вывезти из России 9,5 тонны "личных" вещей
Гражданка Филиппин пыталась отправить из Санкт-Петербурга на родину 4 тонны одежды, а также 300 единиц бытовой техники и 250 килограммов мыла под видом товаров... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:48
2022-09-15T15:48
происшествия
филиппины
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Гражданка Филиппин пыталась отправить из Санкт-Петербурга на родину 4 тонны одежды, а также 300 единиц бытовой техники и 250 килограммов мыла под видом товаров для личного пользования, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.Как информирует ведомство, на Парголовский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни прибыла товарная партия, состоящая из личных вещей общим весом 9,5 тонн. Гражданка Филиппин подала 5 пассажирских таможенных деклараций на товары, которые направлялись в адрес пяти получателей без выезда отправителя.Согласно декларациям, из Санкт-Петербурга на Филиппины направлялись новая и поношенная одежда, алкоголь, продукты питания, косметические средства и средства личной гигиены, а также бытовая техника. При этом помимо того, что было заявлено в описи, таможенники обнаружили незадекларированные товары общим весом 850 килограммов."Количество отдельных категорий товаров свидетельствует о вывозе из России товаров в коммерческих целях. Так, под видом вещей для личного пользования гражданка Республики Филиппины перемещала 4 тонны одежды, 50 бутылок различных алкогольных напитков, в том числе элитных и дорогостоящих, 1500 банок кофе, 1000 упаковок чая, 2500 шоколадных батончиков, 4000 пачек макарон и круп различных видов, 420 кг сахара, 450 упаковок печенья, 200 банок шоколадной пасты, 400 банок консервов, 250 кг мыла и другой косметической продукции, 300 единиц бытовой техники", - сказал начальник Парголовского таможенного поста Вадим Алескеров, слова которого приводятся в сообщении.По факту недекларирования вывозимых товаров Санкт-Петербургской таможней будет возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. В настоящее время вывоз всей товарной партии приостановлен, заключает Петербургская таможня.
https://ria.ru/20220722/kolokol-1804327614.html
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происшествия, филиппины, россия, санкт-петербург
Происшествия, Филиппины, Россия, Санкт-Петербург
15:48 15.09.2022
 
Жительница Филиппин пыталась вывезти из России 9,5 тонны "личных" вещей

Жительница Филиппин пыталась вывезти из России 9,5 тонны одежды и техники как личные вещи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Гражданка Филиппин пыталась отправить из Санкт-Петербурга на родину 4 тонны одежды, а также 300 единиц бытовой техники и 250 килограммов мыла под видом товаров для личного пользования, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.
Как информирует ведомство, на Парголовский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни прибыла товарная партия, состоящая из личных вещей общим весом 9,5 тонн. Гражданка Филиппин подала 5 пассажирских таможенных деклараций на товары, которые направлялись в адрес пяти получателей без выезда отправителя.
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Согласно декларациям, из Санкт-Петербурга на Филиппины направлялись новая и поношенная одежда, алкоголь, продукты питания, косметические средства и средства личной гигиены, а также бытовая техника. При этом помимо того, что было заявлено в описи, таможенники обнаружили незадекларированные товары общим весом 850 килограммов.
"Количество отдельных категорий товаров свидетельствует о вывозе из России товаров в коммерческих целях. Так, под видом вещей для личного пользования гражданка Республики Филиппины перемещала 4 тонны одежды, 50 бутылок различных алкогольных напитков, в том числе элитных и дорогостоящих, 1500 банок кофе, 1000 упаковок чая, 2500 шоколадных батончиков, 4000 пачек макарон и круп различных видов, 420 кг сахара, 450 упаковок печенья, 200 банок шоколадной пасты, 400 банок консервов, 250 кг мыла и другой косметической продукции, 300 единиц бытовой техники", - сказал начальник Парголовского таможенного поста Вадим Алескеров, слова которого приводятся в сообщении.
По факту недекларирования вывозимых товаров Санкт-Петербургской таможней будет возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. В настоящее время вывоз всей товарной партии приостановлен, заключает Петербургская таможня.
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