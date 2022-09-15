https://ria.ru/20220915/supermarkety-1816883689.html

Супермаркеты в Венгрии начали отключать все лишнее на ночь ради экономии

Супермаркеты в Венгрии начали отключать все лишнее на ночь ради экономии - РИА Новости, 15.09.2022

Супермаркеты в Венгрии начали отключать все лишнее на ночь ради экономии

Крупные торговые сети в Венгрии вынуждены менять лампы и отключать все лишнее на ночь. На что идут ведущие ритейлеры страны, чтобы сэкономить на электричестве,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:08

2022-09-15T07:08

2022-09-15T07:08

в мире

венгрия

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Крупные торговые сети в Венгрии вынуждены менять лампы и отключать все лишнее на ночь. На что идут ведущие ритейлеры страны, чтобы сэкономить на электричестве, их представители рассказали РИА Новости.Ранее Венгерская торговая ассоциация выпустила рекомендации по энергосбережению для компаний-членов из-за ожидаемого дальнейшего роста цен на энергоносители.Отмечается также, что на крышах магазинов Tesco в нерабочее время отключают логотипы и вывески, внутри магазинов и на парковке отключается свет, в торговых залах уменьшена яркость освещения, при этом в компании ищут дополнительные меры по экономии и намерены осенью также оповещать сотрудников о "важности энергосбережения на работе и дома".В венгерской сети магазинов SPAR сообщили, что, помимо уже названных мер, на ночь отключают системы воздухообмена, составляют график оттаивания для охладителей мороженого, используют отработанное тепло систем охлаждения для отопления и выработки горячей воды, для этих же целей применяют геотермальные тепловые насосы там, где их возможно было построить, а также постепенно внедряют солнечные батареи, в настоящее время они применяются в электроснабжении двух магазинов.Венгерское подразделение Auchan также подтвердило, что наряду с другими компаниями-членами Венгерской торговой ассоциации "активно участвовало в разработке рекомендаций по энергосбережению" и следует им "в меру своих возможностей".В сети LIDL отметили, что во всех магазинах действует "интеллектуальная система управления зданием, которая отвечает за максимально энергоэффективное управление вентиляцией и освещением", за счет чего, например, "значительная часть освещения магазина и парковки выключается после ухода последнего покупателя, а оставшееся освещение - после ухода последнего сотрудника, о чем система получает оповещение". LIDL в своих магазинах также использует двухступенчатые входные двери с фотоэлементами для поддержания оптимальной температуры, счетчики потребления электроэнергии и системы вентиляции, работающие через теплообменники.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816872920.html

https://ria.ru/20220914/vengriya-1816691859.html

венгрия

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, венгрия