https://ria.ru/20220915/stambul-1816945933.html

Назван самый популярный зарубежный город для экскурсионных туров

Назван самый популярный зарубежный город для экскурсионных туров - РИА Новости, 15.09.2022

Назван самый популярный зарубежный город для экскурсионных туров

Турпоток из России в Стамбул с октября по декабрь вырастет почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:43

2022-09-15T15:43

2022-09-15T15:43

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стамбул

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Турпоток из России в Стамбул с октября по декабрь вырастет почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает АТОР."Стамбул стал для россиян главным направлением экскурсионного туризма на фоне закрытия прямого авиасообщения с Европой. В четвертом квартале 2022 года сюда может приехать до 410 тысяч соотечественников (по сравнению с 282 тысячами за аналогичный период годом ранее). Таким образом, рост турпотока составит 45 процентов", — поясняют в ассоциации.Уточняется, что рейсы в Стамбул в осенне-зимнем расписании заявлены из 16 городов России, а летать по маршруту собираются девять авиакомпаний.Эксперты уже сейчас отмечают значительную глубину продаж туров. Раскупаются поездки на вторую половину октября и на Новый год. Однако, по их словам, могут возникнуть проблемы с дефицитом мест в отелях."И, конечно, спецтарифов для россиян или выгодных предложений в этом году ждать уже не приходится", — добавляют в АТОР.

https://ria.ru/20220914/turtsiya-1816813692.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, стамбул, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), турпоток, турция, туризм, туристы, авиакомпании, авиарейсы