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США запретят экспорт в Россию услуг по квантовым вычислениям - РИА Новости, 15.09.2022
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США запретят экспорт в Россию услуг по квантовым вычислениям
США запретят экспорт в Россию услуг по квантовым вычислениям - РИА Новости, 15.09.2022
США запретят экспорт в Россию услуг по квантовым вычислениям
США в рамках нового пакета санкционных мер вводят запрет на экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября 2022 года, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:52
2022-09-15T19:26
экономика
технологии
сша
россия
украина
министерство финансов сша
ангстрем
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. США в рамках нового пакета санкционных мер вводят запрет на экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября 2022 года, заявил в четверг американский Минфин."Министерство финансов предпринимает дополнительные действия, чтобы лишить Россию доступа к ключевым услугам со стороны компаний из США. Сегодня ведомство выносит определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или опосредованно, из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, услуг по квантовым вычислениям любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении Минфина США.Под ограничения американского Минфина также попали порядка 30 российских компаний, имеющих отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям. Среди них: "Байкал электроникс", АО "Ангстрем", "Элемент" и другие.Запрет вступает в силу с 00.01 (07.01 мск) по восточноамериканскому времени 15 октября 2022 года.Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
https://ria.ru/20220915/kadyrov-1817076565.html
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экономика, технологии, сша, россия, украина, министерство финансов сша, ангстрем, санкции в отношении россии
Экономика, Технологии, США, Россия, Украина, Министерство финансов США, Ангстрем, Санкции в отношении России
18:52 15.09.2022 (обновлено: 19:26 15.09.2022)
 
США запретят экспорт в Россию услуг по квантовым вычислениям

США с 15 октября запретят экспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры в офисе
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Fotolia / Francois Doisnel
Компьютеры в офисе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. США в рамках нового пакета санкционных мер вводят запрет на экспорт, реэкспорт и продажу в Россию услуг по квантовым вычислениям с 15 октября 2022 года, заявил в четверг американский Минфин.
"Министерство финансов предпринимает дополнительные действия, чтобы лишить Россию доступа к ключевым услугам со стороны компаний из США. Сегодня ведомство выносит определение, запрещающее экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или опосредованно, из США или американским лицом, где бы оно ни находилось, услуг по квантовым вычислениям любому лицу, находящемуся в Российской Федерации", - говорится в распространенном заявлении Минфина США.
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США ввели санкции против Кадырова
Под ограничения американского Минфина также попали порядка 30 российских компаний, имеющих отношение к производству микросхем и квантовым вычислениям. Среди них: "Байкал электроникс", АО "Ангстрем", "Элемент" и другие.
Запрет вступает в силу с 00.01 (07.01 мск) по восточноамериканскому времени 15 октября 2022 года.
Новый пакет ограничений в отношении России был принят в четверг, он связан с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
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