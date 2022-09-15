13:47 15.09.2022 (обновлено: 14:10 15.09.2022)
МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности
МИД России: поставки на Украину ракет большой дальности сделают США стороной конфликта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории".
"При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке", - добавила Захарова.