https://ria.ru/20220915/ssha-1816979852.html

МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности

МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности - РИА Новости, 15.09.2022

МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности

Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:47

2022-09-15T13:47

2022-09-15T14:10

специальная военная операция на украине

сша

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, "возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории"."При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20220914/rakety-1816847680.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр