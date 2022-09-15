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МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности - РИА Новости, 15.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ssha-1816979852.html
МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности
МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности - РИА Новости, 15.09.2022
МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности
Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:47
2022-09-15T14:10
специальная военная операция на украине
сша
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, "возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории"."При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20220914/rakety-1816847680.html
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сша, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:47 15.09.2022 (обновлено: 14:10 15.09.2022)
 
МИД предупредил США о последствиях поставок Украине ракет большей дальности

МИД России: поставки на Украину ракет большой дальности сделают США стороной конфликта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта, в таком случае Москва оставляет за собой право защищать свою территорию всеми доступными средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и их союзники, поставляющие оружие киевскому режиму, фактически становятся соучастниками его военных преступлений. Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта. Мы оставляем за собой право защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, "возможные поставки ракетных вооружений киевскому режиму сопоставимы с ситуацией, когда в странах Европы размещались бы наземные ракеты американского производства, ранее запрещенные по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, способные поражать цели на российской территории".
"При таком сценарии мы вынуждены будем адекватно реагировать, по-моему, это очевидно. Подобный безответственный шаг будет иметь крайне дестабилизирующий характер, способствовать дополнительному нарастанию напряженности и провоцировать гонку вооружений. Мы понимаем, что Вашингтон взял курс на глобальную дестабилизацию ситуации в мире. Это мы видим в различных регионах мира - в Азии, Евразии, Европе, Африке", - добавила Захарова.

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