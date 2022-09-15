https://ria.ru/20220915/spg-1816877048.html

Япония увеличила импорт российского СПГ в три раза

Япония увеличила импорт российского СПГ в три раза - РИА Новости, 15.09.2022

Япония увеличила импорт российского СПГ в три раза

Япония в августе нарастила импорт сниженного природного газа из России более чем втрое, об этом свидетельствует статистика, обнародованная японским... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T03:29

2022-09-15T03:29

2022-09-15T08:30

экономика

япония

россия

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ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Япония в августе нарастила импорт сниженного природного газа из России более чем втрое, об этом свидетельствует статистика, обнародованная японским Министерством финансов.Объем поставок газа в прошлом месяце о сравнению с августом 2021 года вырос на 211,2 процента, вместе с этим объем импорта нефти за аналогичный период в годовом выражении сократился на 20,3 процента.Импорт российского угля в августе снизился на 32,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт руды, напротив, вырос на 44,9 процента. Кроме того, Япония на 154 процентов нарастила импорт российских овощей, но сократила на 94-95 процентов ввоз зерновых и сои.Общий объем экспорта из Японии в Россию в августе снизился в годовом выражении на 24,3 процента и составил 54,95 миллиарда иен (384 миллиона долларов). Импорт российских товаров в Японию вырос за то же время на 67,4 процента и составил 164,1 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов).В конце июня страны G7, в которую входит и Япония, подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России, а в сентябре — ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без российского черного золота.Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40-60 долларов.В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220906/yaponiya-1814939366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, япония, россия