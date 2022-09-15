https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1817073175.html

Глава Марий Эл заявил о работе по подготовке добровольцев для спецоперации

Глава Марий Эл заявил о работе по подготовке добровольцев для спецоперации - РИА Новости, 15.09.2022

Глава Марий Эл заявил о работе по подготовке добровольцев для спецоперации

Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил РИА Новости, что в республике уже ведется подготовка добровольцев для участия в спецоперации на Украине, комментируя... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:10

2022-09-15T18:10

2022-09-15T19:46

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

юрий зайцев (политик)

украина

россия

рамзан кадыров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Глава Марий Эл Юрий Зайцев заявил РИА Новости, что в республике уже ведется подготовка добровольцев для участия в спецоперации на Украине, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах.Ранее Кадыров предложил объявить в российских регионах "самомобилизацию": каждый руководитель субъекта, по его мнению, в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать "хотя бы тысячу добровольцев" для спецоперации."Данная работа в нашем регионе ведется. Более 500 человек, наших земляков, в настоящее время уже выполняют задачи специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, в том числе в трех сформированных именных подразделениях: "Акпатыр", "Полтыш" и "Иден", - сказал Зайцев агентству.Он отметил, что военнослужащие по контракту служат самоотверженно, проявляют характерные черты героев - мужество, стойкость, самоотверженность, отвагу и решительность."Сейчас готовим новую группу. Мной принято решение о доукомплектовании подразделений воинских частей еще на 250 добровольцев в интересах Министерства обороны РФ, 74 человека от этого плана уже направлены для выполнения задач СВО. В ближайшее время оставшаяся часть добровольцев также отправится к тем, кто уже принимает участие в освобождении Донбасса", - подчеркнул Зайцев.

https://ria.ru/20220915/dobrovoltsy-1817050557.html

https://ria.ru/20220911/artilleriya-1816018596.html

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ситуация в днр и лнр, юрий зайцев (политик), украина, россия, рамзан кадыров