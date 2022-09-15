https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html
"Они ищут бреши". С чем столкнулись войска в Донбассе
"Они ищут бреши". С чем столкнулись войска в Донбассе - РИА Новости, 15.09.2022
"Они ищут бреши". С чем столкнулись войска в Донбассе
Ситуация в Донбассе и на юге Украины осложняется. Власти ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики. А в Запорожье предупредили о готовящемся... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T08:00
2022-09-15T08:00
2022-09-15T09:06
специальная военная операция на украине
безопасность
джейк салливан
марк милли
даниил безсонов
донецкая народная республика
артемовск
донбасс
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782286369_203:302:3307:2048_1920x0_80_0_0_cecc9ed6a5bc308206236a3966244401.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация в Донбассе и на юге Украины осложняется. Власти ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики. А в Запорожье предупредили о готовящемся наступлении ВСУ — с применением тяжелого вооружения. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.Левый берегРоссийские военные оставили населенные пункты на территории Харьковской области и отошли восточнее, заняв оборону на левом берегу реки Оскол — уже в ДНР. Южнее их позиций продолжаются бои за Святогорск, который сегодня в серой зоне, куда формально никто не вошел.Восточнее — Красный Лиман, главный узел обороны союзных сил на этом направлении. Сейчас там идут бои. ВСУ предприняли несколько попыток штурма, но их атаки отбивают при поддержке авиации и артиллерии."По моей информации, туда в настоящий момент стягивают наши резервы, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — Потерять этот город нельзя. Он стоит на важной трассе, соединяющей Славянск с Северском. Если Красный Лиман перейдет под Украину, ВСУ получат возможность перебрасывать силы на восток для наступления на Лисичанск и Северодонецк. Но взять город непросто. К востоку проходит река Северский Донец. Наши артиллеристы наловчились бить по целям во время переправ".По данным Минобороны, во время контрнаступления ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек убитыми и ранеными. Численность их войск на юго-востоке Харьковской области превосходила группировку союзных сил в восемь раз.Контрнаступлением украинских военных на Харьковщине руководили западные инструкторы. Как сообщила газета The New York Times, американские чиновники, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов Марк Милли, несколько месяцев готовили эту операцию совместно с украинцами.Генеральная репетицияЮжнее Красного Лимана продолжаются бои за Артемовск (Бахмут). Штурмовым подразделениям союзных сил удалось взломать линию обороны, захватив один из опорных пунктов ВСУ. В городской промзоне сформировали плацдарм для дальнейшего наступления. Сдавать город без боя украинские военные явно не собираются. Артемовск — важный транспортный и логистический узел на пересечении автодорог, соединяющих крупнейшие города Донбасса и соседних регионов.По данным разведки ДНР, в Артемовске сейчас более 15 тысяч украинских солдат — подразделения 30-й, 72-й, 14-й и 24-й механизированных бригад, 109-я и 118-я бригады территориальной обороны, 4-я танковая бригада, Нацгвардия, наемники. Часть войск обороняет Соледар — он чуть севернее. В городе высотная застройка и несколько крупных промышленных предприятий с подземными укрытиями.Разгром этой группировки станет сильнейшим ударом для Киева. Отсюда союзные войска смогут наступать в сторону Краматорска — на запад, через Константиновку и Дружковку, или на северо-запад — на Славянск. Кроме того, Артемовск — идеальная база снабжения для частей и соединений на севере Донбасса. Бои за этот город, как отмечают в ДНР, — "генеральная репетиция" наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Рискованная затеяИдут бои и под Донецком — в основном артиллерийские. В конце прошлой недели ВСУ попытались контратаковать под Песками и Донецким аэропортом. Однако их отбросили ответным огнем.Продолжается медленное наступление союзных войск в Марьинке и на Авдеевском направлении. Быстро двигаться здесь невозможно — за восемь лет местность превратилась в сложную фортификационную сеть."Там все залито бетоном, везде прорыты траншеи, ходы сообщения, — поясняет офицер армии ДНР с позывным Джава. — Блиндажи с бревнами в три наката, бетонированные доты, габионы, мешки с песком, колючая проволока. Каждый дом превращен в огневую точку, все вокруг заминировано. Стоило больших усилий выбить их с первой линии обороны. Воюют грамотно, что уж тут скажешь".Если бои под Донецком имеют в основном позиционный характер, то южнее военные ожидают активных действий. Как сообщила разведка ДНР, украинцы сейчас снимают свои минные поля под Угледаром. Кроме того, в начале недели на станцию в Покровском пришел эшелон с 150 единицами военной техники.Группировку, которую здесь могут собрать, оценивают в десять тысяч человек. Она способна наступать на Волноваху и перерезать трассу Донецк — Мариуполь. Однако есть вероятность, что угледарский участок — "обманка"."Возможно, нанесут удар на южном фронте не в районе Угледара, где стоят наши замотивированные подразделения с многолетним опытом сражений и где мы их ждем, а в другом месте, — считает первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. — Например, в Запорожской области, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Затея крайне рискованная для ВСУ, но они сейчас могут пойти на резкие движения".Его слова подтверждает и недавнее заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. В регионе, сообщил он, вдоль всей линии соприкосновения скапливается все больше украинской тяжелой техники.В начале сентября подразделения ВСУ попытались контратаковать на Херсонском направлении, однако попали в огневые мешки и отступили, понеся тяжелые потери. Наступление в Запорожье — один из вариантов дальнейших действий. Судя по всему, Украина хочет добиться тактических успехов до осенней распутицы.
https://ria.ru/20220913/vyvod-1816365919.html
https://ria.ru/20220913/reb-1816392468.html
https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html
донецкая народная республика
артемовск
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, джейк салливан, марк милли, даниил безсонов, донецкая народная республика, артемовск, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Джейк Салливан, Марк Милли, Даниил Безсонов, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Донбасс, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Ситуация в Донбассе и на юге Украины осложняется. Власти ЛНР заявили о приближении линии фронта к границам республики. А в Запорожье предупредили о готовящемся наступлении ВСУ — с применением тяжелого вооружения. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.
Российские военные оставили населенные пункты на территории Харьковской области и отошли восточнее, заняв оборону на левом берегу реки Оскол — уже в ДНР. Южнее их позиций продолжаются бои за Святогорск, который сегодня в серой зоне, куда формально никто не вошел.
Восточнее — Красный Лиман, главный узел обороны союзных сил на этом направлении. Сейчас там идут бои. ВСУ предприняли несколько попыток штурма, но их атаки отбивают при поддержке авиации и артиллерии.
"По моей информации, туда в настоящий момент стягивают наши резервы, — говорит офицер армии ДНР с позывным Клим. — Потерять этот город нельзя. Он стоит на важной трассе, соединяющей Славянск с Северском. Если Красный Лиман перейдет под Украину, ВСУ получат возможность перебрасывать силы на восток для наступления на Лисичанск и Северодонецк. Но взять город непросто. К востоку проходит река Северский Донец. Наши артиллеристы наловчились бить по целям во время переправ".
По данным Минобороны, во время контрнаступления ВСУ уже потеряли несколько тысяч человек убитыми и ранеными. Численность их войск на юго-востоке Харьковской области превосходила группировку союзных сил в восемь раз.
Контрнаступлением украинских военных на Харьковщине руководили западные инструкторы. Как сообщила газета The New York Times, американские чиновники, в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов Марк Милли, несколько месяцев готовили эту операцию совместно с украинцами.
Южнее Красного Лимана продолжаются бои за Артемовск (Бахмут). Штурмовым подразделениям союзных сил удалось взломать линию обороны, захватив один из опорных пунктов ВСУ. В городской промзоне сформировали плацдарм для дальнейшего наступления. Сдавать город без боя украинские военные явно не собираются. Артемовск — важный транспортный и логистический узел на пересечении автодорог, соединяющих крупнейшие города Донбасса и соседних регионов.
По данным разведки ДНР, в Артемовске сейчас более 15 тысяч украинских солдат — подразделения 30-й, 72-й, 14-й и 24-й механизированных бригад, 109-я и 118-я бригады территориальной обороны, 4-я танковая бригада, Нацгвардия, наемники. Часть войск обороняет Соледар — он чуть севернее. В городе высотная застройка и несколько крупных промышленных предприятий с подземными укрытиями.
Разгром этой группировки станет сильнейшим ударом для Киева. Отсюда союзные войска смогут наступать в сторону Краматорска — на запад, через Константиновку и Дружковку, или на северо-запад — на Славянск. Кроме того, Артемовск — идеальная база снабжения для частей и соединений на севере Донбасса. Бои за этот город, как отмечают в ДНР, — "генеральная репетиция" наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Идут бои и под Донецком — в основном артиллерийские. В конце прошлой недели ВСУ попытались контратаковать под Песками и Донецким аэропортом. Однако их отбросили ответным огнем.
Продолжается медленное наступление союзных войск в Марьинке и на Авдеевском направлении. Быстро двигаться здесь невозможно — за восемь лет местность превратилась в сложную фортификационную сеть.
"Там все залито бетоном, везде прорыты траншеи, ходы сообщения, — поясняет офицер армии ДНР с позывным Джава. — Блиндажи с бревнами в три наката, бетонированные доты, габионы, мешки с песком, колючая проволока. Каждый дом превращен в огневую точку, все вокруг заминировано. Стоило больших усилий выбить их с первой линии обороны. Воюют грамотно, что уж тут скажешь".
Если бои под Донецком имеют в основном позиционный характер, то южнее военные ожидают активных действий. Как сообщила разведка ДНР, украинцы сейчас снимают свои минные поля под Угледаром. Кроме того, в начале недели на станцию в Покровском пришел эшелон с 150 единицами военной техники.
Группировку, которую здесь могут собрать, оценивают в десять тысяч человек. Она способна наступать на Волноваху и перерезать трассу Донецк — Мариуполь. Однако есть вероятность, что угледарский участок — "обманка".
"Возможно, нанесут удар на южном фронте не в районе Угледара, где стоят наши замотивированные подразделения с многолетним опытом сражений и где мы их ждем, а в другом месте, — считает первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. — Например, в Запорожской области, чтобы выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом. Затея крайне рискованная для ВСУ, но они сейчас могут пойти на резкие движения".
Его слова подтверждает и недавнее заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова. В регионе, сообщил он, вдоль всей линии соприкосновения скапливается все больше украинской тяжелой техники.
В начале сентября подразделения ВСУ попытались контратаковать на Херсонском направлении, однако попали в огневые мешки и отступили, понеся тяжелые потери. Наступление в Запорожье — один из вариантов дальнейших действий. Судя по всему, Украина хочет добиться тактических успехов до осенней распутицы.