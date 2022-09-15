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Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 15.09.2022
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Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 15.09.2022
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза. РИА Новости, 15.09.2022
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совет безопасности оон
в мире
армения
азербайджан
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза.Отмечается, что обсуждение планируется провести в связи с "письмом постпреда Армении при ООН председателю Совбеза".
https://ria.ru/20220915/dogovorennost-1816872524.html
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совет безопасности оон, в мире, армения, азербайджан
Совет Безопасности ООН, В мире, Армения, Азербайджан
02:23 15.09.2022 (обновлено: 02:27 15.09.2022)
 
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Совбез ООН в четверг вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности
Заседание Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности. Архивное фото
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза.
Отмечается, что обсуждение планируется провести в связи с "письмом постпреда Армении при ООН председателю Совбеза".

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