https://ria.ru/20220915/sovbez-1816875123.html
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 15.09.2022
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:23
2022-09-15T02:23
2022-09-15T02:27
совет безопасности оон
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армения
азербайджан
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза.Отмечается, что обсуждение планируется провести в связи с "письмом постпреда Армении при ООН председателю Совбеза".
https://ria.ru/20220915/dogovorennost-1816872524.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет безопасности оон, в мире, армения, азербайджан
Совет Безопасности ООН, В мире, Армения, Азербайджан
02:23 15.09.2022 (обновлено: 02:27 15.09.2022)
Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Совбез ООН в четверг вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе