https://ria.ru/20220915/sovbez-1816875123.html

Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 15.09.2022

Совбез ООН вновь рассмотрит ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:23

2022-09-15T02:23

2022-09-15T02:27

совет безопасности оон

в мире

армения

азербайджан

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ООН, 15 сен - РИА Новости. Совбез ООН в четверг вновь обсудит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, следует из программы заседаний Совбеза.Отмечается, что обсуждение планируется провести в связи с "письмом постпреда Армении при ООН председателю Совбеза".

https://ria.ru/20220915/dogovorennost-1816872524.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

совет безопасности оон, в мире, армения, азербайджан