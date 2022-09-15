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Перечислены ошибки, которые убивают смартфон - РИА Новости, 15.09.2022
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Перечислены ошибки, которые убивают смартфон
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон - РИА Новости, 15.09.2022
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон
Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:10
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технологии
сергей бодров
роскачество
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Во-первых, устройство следует правильно заряжать, отметил эксперт. Так, питание телефона "под подушкой" может привести к повреждению аккумулятора и, впоследствии, возгоранию смартфона. Во-вторых, подчеркнул Бодров, необходимо беречь смартфон от перепадов температур: не оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, не брать в ванную комнату.Кроме того, эксперт рекомендовал оставлять 6-8 ГБ свободной памяти для эффективной работы смартфона.
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технологии, сергей бодров, роскачество
Технологии, Сергей Бодров, Роскачество
02:10 15.09.2022
 
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон

Эксперт Роскачества Бодров предупредил об опасности заряжания смартфона под подушкой

© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.
Во-первых, устройство следует правильно заряжать, отметил эксперт. Так, питание телефона "под подушкой" может привести к повреждению аккумулятора и, впоследствии, возгоранию смартфона. Во-вторых, подчеркнул Бодров, необходимо беречь смартфон от перепадов температур: не оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, не брать в ванную комнату.
Кроме того, эксперт рекомендовал оставлять 6-8 ГБ свободной памяти для эффективной работы смартфона.

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ТехнологииСергей БодровРоскачество
 
 
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