https://ria.ru/20220915/smartfon-1816870775.html
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон - РИА Новости, 15.09.2022
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон
Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T02:10
2022-09-15T02:10
2022-09-15T02:10
технологии
сергей бодров
роскачество
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Во-первых, устройство следует правильно заряжать, отметил эксперт. Так, питание телефона "под подушкой" может привести к повреждению аккумулятора и, впоследствии, возгоранию смартфона. Во-вторых, подчеркнул Бодров, необходимо беречь смартфон от перепадов температур: не оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, не брать в ванную комнату.Кроме того, эксперт рекомендовал оставлять 6-8 ГБ свободной памяти для эффективной работы смартфона.
https://ria.ru/20220904/smartfon-1814291617.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей бодров, роскачество
Технологии, Сергей Бодров, Роскачество
Перечислены ошибки, которые убивают смартфон
Эксперт Роскачества Бодров предупредил об опасности заряжания смартфона под подушкой