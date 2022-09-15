https://ria.ru/20220915/smartfon-1816870775.html

Перечислены ошибки, которые убивают смартфон

Перечислены ошибки, которые убивают смартфон - РИА Новости, 15.09.2022

Перечислены ошибки, которые убивают смартфон

Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:10

2022-09-15T02:10

2022-09-15T02:10

технологии

сергей бодров

роскачество

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Чтобы продлить срок службы смартфона необходимо соблюдать несколько правил, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Во-первых, устройство следует правильно заряжать, отметил эксперт. Так, питание телефона "под подушкой" может привести к повреждению аккумулятора и, впоследствии, возгоранию смартфона. Во-вторых, подчеркнул Бодров, необходимо беречь смартфон от перепадов температур: не оставлять под палящим солнцем или на сильном морозе, не брать в ванную комнату.Кроме того, эксперт рекомендовал оставлять 6-8 ГБ свободной памяти для эффективной работы смартфона.

https://ria.ru/20220904/smartfon-1814291617.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, сергей бодров, роскачество