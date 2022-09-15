17:51 15.09.2022 (обновлено: 21:43 15.09.2022)
В Словакии уничтожили кладбище русских воинов по указанию старосты села
Посольство России в Словакии сообщило об уничтожении кладбища русских солдат в Ладомирове
© Фото : Посольство Российской Федерации в Словацкой РеспубликеКладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны
© Фото : Посольство Российской Федерации в Словацкой Республике
Кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны. Архивное фото
ПРАГА, 15 сен — РИА Новости. В селе Ладомиров уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк.
"В ходе рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей", — рассказал Житнюк.
По его словам, кладбище торжественно открыли восемь лет назад, после того как российское диппредставительство выделило средства на проведение дорогостоящих реставрационных работ.
"Посольство решительно осуждает кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны. Соответствующая нота направлена в МИД Словакии", — подчеркнул пресс-секретарь.
В последнее время некоторые европейские страны активизировали действия по сносу памятников, возведенных в годы существования СССР в честь воинов-освободителей. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Польше. При этом, как заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные монументы, демонтированные в сопредельных странах.
12 сентября, 12:06В эстонском Тарту начали демонтировать памятник советским солдатам