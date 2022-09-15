https://ria.ru/20220915/slovakiya-1817063097.html

В Словакии уничтожили кладбище русских воинов по указанию старосты села

В Словакии уничтожили кладбище русских воинов по указанию старосты села - РИА Новости, 15.09.2022

В Словакии уничтожили кладбище русских воинов по указанию старосты села

В селе Ладомиров уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:51

2022-09-15T17:51

2022-09-15T21:43

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словакия

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дмитрий булгаков

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ПРАГА, 15 сен — РИА Новости. В селе Ладомиров уничтожили кладбище солдат Русской императорской армии, погибших на территории Словакии в годы Первой мировой войны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Братиславе Виталий Житнюк."В ходе рабочей поездки посла России в Словакии Игоря Братчикова в восточные регионы страны 13 сентября был обнаружен факт осквернения могил покоящихся в Ладомирове российских героев. Как выяснилось, два месяца назад по указанию старосты села захоронения с помощью бульдозера были сравнены с землей", — рассказал Житнюк.По его словам, кладбище торжественно открыли восемь лет назад, после того как российское диппредставительство выделило средства на проведение дорогостоящих реставрационных работ. "Посольство решительно осуждает кощунственный шаг, который в большинстве цивилизованных стран является уголовно наказуемым деянием, и призывает словацкую сторону строго придерживаться положений межправительственного соглашения от 1995 года о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны. Соответствующая нота направлена в МИД Словакии", — подчеркнул пресс-секретарь.В последнее время некоторые европейские страны активизировали действия по сносу памятников, возведенных в годы существования СССР в честь воинов-освободителей. Речь идет об Эстонии, Латвии, Литве, Украине и Польше. При этом, как заявил заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные монументы, демонтированные в сопредельных странах.

https://ria.ru/20220915/slovakiya-1816872124.html

https://ria.ru/20220912/pamyatnik-1816136973.html

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в мире, игорь братчиков, словакия, братислава, россия, дмитрий булгаков