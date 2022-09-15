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Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков
Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2022
Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков
Тема Украины так или иначе обсуждается везде, но на саммите ШОС главные задачи другие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:16
2022-09-15T11:16
2022-09-15T11:16
шос
россия
турция
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
саммит шос в самарканде
украина
в мире
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Тема Украины так или иначе обсуждается везде, но на саммите ШОС главные задачи другие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь все-таки главное - это развитие двусторонних отношений: в плане двусторонних встреч президента, и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС", - сказал Песков журналистам.В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции. В частности, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, он обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поставки российского газа, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире.
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шос, россия, турция, дмитрий песков (спецпредставитель президента), саммит шос в самарканде, украина, в мире
ШОС, Россия, Турция, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Саммит ШОС в Самарканде, Украина, В мире
Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков
Песков: тема Украины так или иначе обсуждается везде, но на саммите ШОС другие задачи