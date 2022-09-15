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Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков

Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков - РИА Новости, 15.09.2022

Украина обсуждается везде, но на саммите ШОС иные задачи, заявил Песков

Тема Украины так или иначе обсуждается везде, но на саммите ШОС главные задачи другие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:16

2022-09-15T11:16

2022-09-15T11:16

шос

россия

турция

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

саммит шос в самарканде

украина

в мире

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Тема Украины так или иначе обсуждается везде, но на саммите ШОС главные задачи другие, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема Украины так или иначе везде обсуждается, но здесь все-таки главное - это развитие двусторонних отношений: в плане двусторонних встреч президента, и развитие и повышение международного авторитета, и так достаточно высокого, такой важной международной организации, как ШОС", - сказал Песков журналистам.В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС, на полях мероприятия глава государства проведет ряд двусторонних встреч.Саммит пройдет 15-16 сентября. Как ожидается, на нем будет обсуждаться широкий круг вопросов — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.Также Путин отдельно пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Турции. В частности, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре, он обсудит с президентом Турции Тайипом Эрдоганом поставки российского газа, а также детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лире.

https://ria.ru/20220915/shos-1816911392.html

россия

турция

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шос, россия, турция, дмитрий песков (спецпредставитель президента), саммит шос в самарканде, украина, в мире