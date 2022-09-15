https://ria.ru/20220915/shos-1816911392.html
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле
Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:28
2022-09-15T10:28
2022-09-15T11:13
в мире
дмитрий песков
шос
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто не ставит такой задачи. Собственно, ведь все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга", - сказал он журналистам."И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220915/putin-1816884593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий песков, шос, россия
В мире, Дмитрий Песков, ШОС, Россия
10:28 15.09.2022 (обновлено: 11:13 15.09.2022)
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле
Песков заявил, что никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не ставит такой задачи. Собственно, ведь все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга", - сказал он журналистам.
"И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то", - добавил Песков.