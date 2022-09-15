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ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
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ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле
Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T10:28
2022-09-15T11:13
в мире
дмитрий песков
шос
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто не ставит такой задачи. Собственно, ведь все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга", - сказал он журналистам."И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то", - добавил Песков.
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в мире, дмитрий песков, шос, россия
В мире, Дмитрий Песков, ШОС, Россия
10:28 15.09.2022 (обновлено: 11:13 15.09.2022)
 
ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле

Песков заявил, что никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никто не ставит такой задачи. Собственно, ведь все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга", - сказал он журналистам.
"И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то", - добавил Песков.

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