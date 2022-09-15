https://ria.ru/20220915/shos-1816911392.html

ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле

ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.09.2022

ШОС не будет альтернативой военной организации, заявили в Кремле

Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T10:28

2022-09-15T10:28

2022-09-15T11:13

в мире

дмитрий песков

шос

россия

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации, сотрудничество в ШОС - это дружба во имя чего-то, а не против кого-то, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Никто не ставит такой задачи. Собственно, ведь все взаимоотношения в ШОС выстраиваются на основе взаимного уважения интересов друг друга", - сказал он журналистам."И это скорее дружба во имя чего-то, а не против кого-то", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220915/putin-1816884593.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий песков, шос, россия