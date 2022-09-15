https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html

Шольц заявлением об Украине вывел из себя США, пишут СМИ

Шольц заявлением об Украине вывел из себя США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.09.2022

Шольц заявлением об Украине вывел из себя США, пишут СМИ

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды техники вывело из себя США, пишет Die Welt. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T09:57

2022-09-15T09:57

2022-09-15T15:07

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды техники вывело из себя США, пишет Die Welt. "Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в глазах администрации Джо Байдена нерешительный курс Шольца — не просто стилистическая разница, теперь Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии Киеву. Журналисты считают, что только под давлением США Германия согласилась передать Украине тяжелое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня. Совсем недавно канцлер заявил, что немецкие власти не будут поставлять БМП и танки, так как и США этого не делают, заключают авторы материала. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html

https://ria.ru/20220825/sudba-1811977589.html

https://ria.ru/20220901/germaniya-1813816162.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, олаф шольц, украина, германия, сша, джо байден