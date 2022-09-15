09:57 15.09.2022 (обновлено: 15:07 15.09.2022)
Шольц заявлением об Украине вывел из себя США, пишут СМИ
Die Welt: канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлением о поставках оружия Украине вывел из себя США
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об отказе поставлять Украине некоторые виды техники вывело из себя США, пишет Die Welt.
"Американскому терпению пришел конец: долгое время Берлин прикрывался нарративом о поставках оружия на одном уровне с США", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что в глазах администрации Джо Байдена нерешительный курс Шольца — не просто стилистическая разница, теперь Вашингтон ставит под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии Киеву.
Журналисты считают, что только под давлением США Германия согласилась передать Украине тяжелое вооружение, а затем и реактивные системы залпового огня. Совсем недавно канцлер заявил, что немецкие власти не будут поставлять БМП и танки, так как и США этого не делают, заключают авторы материала.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.