https://ria.ru/20220915/shkolniki-1817035192.html
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России - РИА Новости, 15.09.2022
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:32
2022-09-15T16:32
2022-09-15T16:32
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Ранее ряд СМИ написали, что опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО показывает, что 68% опрошенных школьников считают себя патриотами, но при этом 46% хотели бы эмигрировать из страны. Директор института Наталья Агре позже опровергла журналистам правдивость этого материала и исследования, назвав его фейком."Сведения о повышенном желании школьников эмигрировать не соответствуют действительности. Согласно исследованию, 77% педагогов никогда не слышали о желании детей уехать в другую страну. На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициативу поднятия флага и исполнения гимна, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддержали почти 70% россиян. Согласно последним данным, также 70% школьников 14-15 лет называют себя патриотами.Поясняется, что Минпросвещения России ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В школах проходят еженедельные занятия "Разговоры о важном", ребята участвуют в церемонии поднятия государственного флага под гимн России. Проект внеучебных занятий "Разговоры о важном" подразумевает обсуждение вопросов, связанных с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах. Занятия направлены на то, чтобы ребята могли говорить о том, что их действительно интересует.
https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html
https://ria.ru/20220902/donbass-1814143096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России
В Минпросвещения опровергли данные о том, что большинство школьников хотят покинуть Россию
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
Ранее ряд СМИ написали, что опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО показывает, что 68% опрошенных школьников считают себя патриотами, но при этом 46% хотели бы эмигрировать из страны. Директор института Наталья Агре позже опровергла журналистам правдивость этого материала и исследования, назвав его фейком.
"Сведения о повышенном желании школьников эмигрировать не соответствуют действительности. Согласно исследованию, 77% педагогов никогда не слышали о желании детей уехать в другую страну. На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициативу поднятия флага и исполнения гимна, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддержали почти 70% россиян. Согласно последним данным, также 70% школьников 14-15 лет называют себя патриотами.
Поясняется, что Минпросвещения России ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В школах проходят еженедельные занятия "Разговоры о важном", ребята участвуют в церемонии поднятия государственного флага под гимн России. Проект внеучебных занятий "Разговоры о важном" подразумевает обсуждение вопросов, связанных с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах. Занятия направлены на то, чтобы ребята могли говорить о том, что их действительно интересует.