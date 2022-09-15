https://ria.ru/20220915/shkolniki-1817035192.html

Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России

Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России - РИА Новости, 15.09.2022

Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России

Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:32

2022-09-15T16:32

2022-09-15T16:32

россия

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Ранее ряд СМИ написали, что опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО показывает, что 68% опрошенных школьников считают себя патриотами, но при этом 46% хотели бы эмигрировать из страны. Директор института Наталья Агре позже опровергла журналистам правдивость этого материала и исследования, назвав его фейком."Сведения о повышенном желании школьников эмигрировать не соответствуют действительности. Согласно исследованию, 77% педагогов никогда не слышали о желании детей уехать в другую страну. На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициативу поднятия флага и исполнения гимна, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддержали почти 70% россиян. Согласно последним данным, также 70% школьников 14-15 лет называют себя патриотами.Поясняется, что Минпросвещения России ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В школах проходят еженедельные занятия "Разговоры о важном", ребята участвуют в церемонии поднятия государственного флага под гимн России. Проект внеучебных занятий "Разговоры о важном" подразумевает обсуждение вопросов, связанных с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах. Занятия направлены на то, чтобы ребята могли говорить о том, что их действительно интересует.

https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html

https://ria.ru/20220902/donbass-1814143096.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)