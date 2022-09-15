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Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России - РИА Новости, 15.09.2022
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Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России - РИА Новости, 15.09.2022
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:32
2022-09-15T16:32
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.Ранее ряд СМИ написали, что опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО показывает, что 68% опрошенных школьников считают себя патриотами, но при этом 46% хотели бы эмигрировать из страны. Директор института Наталья Агре позже опровергла журналистам правдивость этого материала и исследования, назвав его фейком."Сведения о повышенном желании школьников эмигрировать не соответствуют действительности. Согласно исследованию, 77% педагогов никогда не слышали о желании детей уехать в другую страну. На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам", - говорится в сообщении.Отмечается, что инициативу поднятия флага и исполнения гимна, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддержали почти 70% россиян. Согласно последним данным, также 70% школьников 14-15 лет называют себя патриотами.Поясняется, что Минпросвещения России ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В школах проходят еженедельные занятия "Разговоры о важном", ребята участвуют в церемонии поднятия государственного флага под гимн России. Проект внеучебных занятий "Разговоры о важном" подразумевает обсуждение вопросов, связанных с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах. Занятия направлены на то, чтобы ребята могли говорить о том, что их действительно интересует.
https://ria.ru/20220913/obsuzhdenie-1816503722.html
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россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
16:32 15.09.2022
 
Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России

В Минпросвещения опровергли данные о том, что большинство школьников хотят покинуть Россию

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Большинство педагогов никогда не слышали о желании детей уехать из России, сведения о том, что такое желание есть у значительной части школьников, не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
Ранее ряд СМИ написали, что опрос Института изучения детства, семьи и воспитания РАО показывает, что 68% опрошенных школьников считают себя патриотами, но при этом 46% хотели бы эмигрировать из страны. Директор института Наталья Агре позже опровергла журналистам правдивость этого материала и исследования, назвав его фейком.
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Все школьники будут обсуждать спецоперацию на уроках "Разговоры о важном"
"Сведения о повышенном желании школьников эмигрировать не соответствуют действительности. Согласно исследованию, 77% педагогов никогда не слышали о желании детей уехать в другую страну. На регулярной основе проводятся исследования и опросы школьников разных возрастов, связанные с их отношением к вводимым инициативам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициативу поднятия флага и исполнения гимна, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, поддержали почти 70% россиян. Согласно последним данным, также 70% школьников 14-15 лет называют себя патриотами.
Поясняется, что Минпросвещения России ведет масштабную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В школах проходят еженедельные занятия "Разговоры о важном", ребята участвуют в церемонии поднятия государственного флага под гимн России. Проект внеучебных занятий "Разговоры о важном" подразумевает обсуждение вопросов, связанных с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых процессах. Занятия направлены на то, чтобы ребята могли говорить о том, что их действительно интересует.
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РоссияОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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