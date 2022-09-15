https://ria.ru/20220915/shantaram-1816976723.html
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам" - РИА Новости, 15.09.2022
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"
Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:51
2022-09-15T16:51
2022-09-15T17:21
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider.События в проекте происходят в 1980-х годах. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм. Его персонаж — Лин Форд, сбежавший из тюрьмы строгого режима. Парень мечтает начать новую жизнь и отправляется в Индию. Но в трущобах Бомбея он сталкивается с другими проблемами — Форд попал в поле зрение мафии. Кроме Ханнэма, в шоу задействованы Антония Деспла, Шубхам Сараф, Электра Килби и другие.Три первые серии выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 14 октября. Остальные девять эпизодов шоу будут выпускать еженедельно по пятницам до 16 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
16:51 15.09.2022 (обновлено: 17:21 15.09.2022)
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам" Дэвида Грегори Робертса
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает
Collider.
События в проекте происходят в 1980-х годах. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм. Его персонаж — Лин Форд, сбежавший из тюрьмы строгого режима. Парень мечтает начать новую жизнь и отправляется в Индию. Но в трущобах Бомбея он сталкивается с другими проблемами — Форд попал в поле зрение мафии.
Кроме Ханнэма, в шоу задействованы Антония Деспла, Шубхам Сараф, Электра Килби и другие.
Три первые серии выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 14 октября. Остальные девять эпизодов шоу будут выпускать еженедельно по пятницам до 16 декабря.