https://ria.ru/20220915/shantaram-1816976723.html

Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"

Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам" - РИА Новости, 15.09.2022

Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"

Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:51

2022-09-15T16:51

2022-09-15T17:21

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816956179_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_5259b82b38a0a57a1873e523da906b10.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider.События в проекте происходят в 1980-х годах. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм. Его персонаж — Лин Форд, сбежавший из тюрьмы строгого режима. Парень мечтает начать новую жизнь и отправляется в Индию. Но в трущобах Бомбея он сталкивается с другими проблемами — Форд попал в поле зрение мафии. Кроме Ханнэма, в шоу задействованы Антония Деспла, Шубхам Сараф, Электра Килби и другие.Три первые серии выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 14 октября. Остальные девять эпизодов шоу будут выпускать еженедельно по пятницам до 16 декабря.

https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть