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Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам" - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
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Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам" - РИА Новости, 15.09.2022
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"
Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:51
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider.События в проекте происходят в 1980-х годах. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм. Его персонаж — Лин Форд, сбежавший из тюрьмы строгого режима. Парень мечтает начать новую жизнь и отправляется в Индию. Но в трущобах Бомбея он сталкивается с другими проблемами — Форд попал в поле зрение мафии. Кроме Ханнэма, в шоу задействованы Антония Деспла, Шубхам Сараф, Электра Килби и другие.Три первые серии выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 14 октября. Остальные девять эпизодов шоу будут выпускать еженедельно по пятницам до 16 декабря.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть
16:51 15.09.2022 (обновлено: 17:21 15.09.2022)
 
Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам"

Вышел первый трейлер сериала по роману "Шантарам" Дэвида Грегори Робертса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Вышел первый трейлер сериала "Шантарам" по одноименному роману Дэвида Грегори Робертса, сообщает Collider.
События в проекте происходят в 1980-х годах. Главную роль исполнил Чарли Ханнэм. Его персонаж — Лин Форд, сбежавший из тюрьмы строгого режима. Парень мечтает начать новую жизнь и отправляется в Индию. Но в трущобах Бомбея он сталкивается с другими проблемами — Форд попал в поле зрение мафии.
Кроме Ханнэма, в шоу задействованы Антония Деспла, Шубхам Сараф, Электра Килби и другие.
Три первые серии выйдут на стриминговом сервисе Apple TV+ 14 октября. Остальные девять эпизодов шоу будут выпускать еженедельно по пятницам до 16 декабря.
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