03:00 15.09.2022 (обновлено: 10:30 15.09.2022)
В России создали гидрогель с антибиотиком
© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
© Depositphotos / Alexander Raths
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые СГУ создали гидрогель на основе белка молочной сыворотки (БМС). По словам авторов разработки, он обладает длительным антисептическим воздействием и может использоваться при реконструкции мягких тканей. Результаты исследований опубликованы в журнале Pharmaceutics.
Наиболее популярное решение для получения аналогичных медицинских гидрогелей — гиалуроновая и полимолочная кислоты, гели на их основе являются сравнительно дорогостоящими, имеют сложности с загрузкой лекарственного препарата и могут вызывать ряд побочных эффектов, обратили внимание ученые. Нынешний препарат на базе белка не только экономически выгоднее за счет дешевизны сырья, но и лучше воспринимается живыми тканями.
Полученный гидрогель с антибиотиком — практически безвредное средство для клеток организма, так как оно уничтожает бактерии, не имея отрицательного воздействия на сами ткани. Более того, обратили внимание в Саратовском государственном университете (СГУ), токсичное воздействие гидрогелей БМС, содержащих цефазолин, ниже, чем у этого антибиотика без белковой субстанции.
"Мы получаем белок в виде сухого порошка, разводим в воде в соотношении 40/60. И добавляем антибиотик, благодаря чему не происходит никаких потерь препарата в процессе приготовления. Затем раствор нагревается до нужной температуры, и получается твердый гидрогель устойчивой формы", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун.
Исследователь подчеркнула, что основное назначение гидрогеля — обеззараживание зон инвазивного вмешательства в послеоперационный период. Полученная субстанция на протяжении 48 часов стабильно выделяет достаточное количество цефазолина, чтобы полностью подавить развитие микроорганизмов на конкретном участке тела.
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовМладший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
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Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовМладший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
2 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовМладший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
3 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
1 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
2 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
3 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Вместе с этим направлением в СГУ рассматривают возможность использования средства в области реконструктивной косметологии.
"Одно из свойств нашего материала в том, что он затвердевает в любой нужной форме и остается твердым более двух месяцев, поэтому может послужить временной заменой утраченных тканей. Это нужно, чтобы не было деформаций вокруг поврежденного участка и заживление протекало легче. Потенциально временное вживление нашего средства может помочь избежать образования массивных рубцов", — продолжила Пластун.
После завершения активного воздействия антибиотика интегрированный фрагмент продолжает выполнять формообразующую функцию, то есть снижает вероятность образования косметического дефекта при заживлении мягких тканей и хрящей.
В пресс-службе обратили внимание, что молочный сывороточный белок — побочный продукт сыроварения, его получение не требует отдельных затрат. Поэтому основа из БМС может стать востребованной для изготовления имплантов, специальных покрытий, элементов медицинской и косметологической продукций благодаря возможности вторичного производства, снижающего себестоимость конечного продукта.
На данный момент разработка находится на этапе предварительных исследований, специалисты вуза продолжают изучать полученную субстанцию с использованием микроорганизмов и клеточных культур.
Работа является частью поддержанного Российским научным фондом (#21-75-10042) научного проекта по борьбе социально значимыми заболеваниями, в том числе бактериальными, дополнили в пресс-службе СГУ.