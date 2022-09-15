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В России создали гидрогель с антибиотиком - РИА Новости, 15.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220915/sgu-1816693568.html
В России создали гидрогель с антибиотиком
В России создали гидрогель с антибиотиком - РИА Новости, 15.09.2022
В России создали гидрогель с антибиотиком
Ученые СГУ создали гидрогель на основе белка молочной сыворотки (БМС). По словам авторов разработки, он обладает длительным антисептическим воздействием и может РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T03:00
2022-09-15T10:30
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
саратовский государственный университет
россия
саратов
открытия - риа наука
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые СГУ создали гидрогель на основе белка молочной сыворотки (БМС). По словам авторов разработки, он обладает длительным антисептическим воздействием и может использоваться при реконструкции мягких тканей. Результаты исследований опубликованы в журнале Pharmaceutics.Наиболее популярное решение для получения аналогичных медицинских гидрогелей — гиалуроновая и полимолочная кислоты, гели на их основе являются сравнительно дорогостоящими, имеют сложности с загрузкой лекарственного препарата и могут вызывать ряд побочных эффектов, обратили внимание ученые. Нынешний препарат на базе белка не только экономически выгоднее за счет дешевизны сырья, но и лучше воспринимается живыми тканями.Полученный гидрогель с антибиотиком — практически безвредное средство для клеток организма, так как оно уничтожает бактерии, не имея отрицательного воздействия на сами ткани. Более того, обратили внимание в Саратовском государственном университете (СГУ), токсичное воздействие гидрогелей БМС, содержащих цефазолин, ниже, чем у этого антибиотика без белковой субстанции.Исследователь подчеркнула, что основное назначение гидрогеля — обеззараживание зон инвазивного вмешательства в послеоперационный период. Полученная субстанция на протяжении 48 часов стабильно выделяет достаточное количество цефазолина, чтобы полностью подавить развитие микроорганизмов на конкретном участке тела.Вместе с этим направлением в СГУ рассматривают возможность использования средства в области реконструктивной косметологии."Одно из свойств нашего материала в том, что он затвердевает в любой нужной форме и остается твердым более двух месяцев, поэтому может послужить временной заменой утраченных тканей. Это нужно, чтобы не было деформаций вокруг поврежденного участка и заживление протекало легче. Потенциально временное вживление нашего средства может помочь избежать образования массивных рубцов", — продолжила Пластун.После завершения активного воздействия антибиотика интегрированный фрагмент продолжает выполнять формообразующую функцию, то есть снижает вероятность образования косметического дефекта при заживлении мягких тканей и хрящей.В пресс-службе обратили внимание, что молочный сывороточный белок — побочный продукт сыроварения, его получение не требует отдельных затрат. Поэтому основа из БМС может стать востребованной для изготовления имплантов, специальных покрытий, элементов медицинской и косметологической продукций благодаря возможности вторичного производства, снижающего себестоимость конечного продукта.На данный момент разработка находится на этапе предварительных исследований, специалисты вуза продолжают изучать полученную субстанцию с использованием микроорганизмов и клеточных культур.Работа является частью поддержанного Российским научным фондом (#21-75-10042) научного проекта по борьбе социально значимыми заболеваниями, в том числе бактериальными, дополнили в пресс-службе СГУ.
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навигатор абитуриента, университетская наука, саратовский государственный университет, россия, саратов, открытия - риа наука
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Саратовский государственный университет, Россия, Саратов, Открытия - РИА Наука
03:00 15.09.2022 (обновлено: 10:30 15.09.2022)
 

В России создали гидрогель с антибиотиком

© Depositphotos / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Depositphotos / Alexander Raths
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ученые СГУ создали гидрогель на основе белка молочной сыворотки (БМС). По словам авторов разработки, он обладает длительным антисептическим воздействием и может использоваться при реконструкции мягких тканей. Результаты исследований опубликованы в журнале Pharmaceutics.
Наиболее популярное решение для получения аналогичных медицинских гидрогелей — гиалуроновая и полимолочная кислоты, гели на их основе являются сравнительно дорогостоящими, имеют сложности с загрузкой лекарственного препарата и могут вызывать ряд побочных эффектов, обратили внимание ученые. Нынешний препарат на базе белка не только экономически выгоднее за счет дешевизны сырья, но и лучше воспринимается живыми тканями.
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Полученный гидрогель с антибиотиком — практически безвредное средство для клеток организма, так как оно уничтожает бактерии, не имея отрицательного воздействия на сами ткани. Более того, обратили внимание в Саратовском государственном университете (СГУ), токсичное воздействие гидрогелей БМС, содержащих цефазолин, ниже, чем у этого антибиотика без белковой субстанции.

"Мы получаем белок в виде сухого порошка, разводим в воде в соотношении 40/60. И добавляем антибиотик, благодаря чему не происходит никаких потерь препарата в процессе приготовления. Затем раствор нагревается до нужной температуры, и получается твердый гидрогель устойчивой формы", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун.

Исследователь подчеркнула, что основное назначение гидрогеля — обеззараживание зон инвазивного вмешательства в послеоперационный период. Полученная субстанция на протяжении 48 часов стабильно выделяет достаточное количество цефазолина, чтобы полностью подавить развитие микроорганизмов на конкретном участке тела.
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовМладший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
Младший научный сотрудник лаборатории Дистанционно управляемые системы для тераностики Валентина Пластун за работой
1 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовМладший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
Младший научный сотрудник лаборатории Дистанционно управляемые системы для тераностики Валентина Пластун за работой
2 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий КовшовМладший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
Младший научный сотрудник лаборатории Дистанционно управляемые системы для тераностики Валентина Пластун за работой
3 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
1 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
2 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
3 из 3
Младший научный сотрудник лаборатории "Дистанционно управляемые системы для тераностики" Валентина Пластун за работой
© Фото : пресс-служба СГУ / Дмитрий Ковшов
Вместе с этим направлением в СГУ рассматривают возможность использования средства в области реконструктивной косметологии.
"Одно из свойств нашего материала в том, что он затвердевает в любой нужной форме и остается твердым более двух месяцев, поэтому может послужить временной заменой утраченных тканей. Это нужно, чтобы не было деформаций вокруг поврежденного участка и заживление протекало легче. Потенциально временное вживление нашего средства может помочь избежать образования массивных рубцов", — продолжила Пластун.
После завершения активного воздействия антибиотика интегрированный фрагмент продолжает выполнять формообразующую функцию, то есть снижает вероятность образования косметического дефекта при заживлении мягких тканей и хрящей.
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В пресс-службе обратили внимание, что молочный сывороточный белок — побочный продукт сыроварения, его получение не требует отдельных затрат. Поэтому основа из БМС может стать востребованной для изготовления имплантов, специальных покрытий, элементов медицинской и косметологической продукций благодаря возможности вторичного производства, снижающего себестоимость конечного продукта.
На данный момент разработка находится на этапе предварительных исследований, специалисты вуза продолжают изучать полученную субстанцию с использованием микроорганизмов и клеточных культур.
Работа является частью поддержанного Российским научным фондом (#21-75-10042) научного проекта по борьбе социально значимыми заболеваниями, в том числе бактериальными, дополнили в пресс-службе СГУ.
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