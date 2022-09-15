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Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя - РИА Новости, 15.09.2022
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Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя - РИА Новости, 15.09.2022
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:37
2022-09-15T23:57
сша
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
василий небензя
совет безопасности оон
экономика
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета."Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок", - указал он.
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сша, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, василий небензя, совет безопасности оон, экономика
США, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, Экономика
23:37 15.09.2022 (обновлено: 23:57 15.09.2022)
 
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя

Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, несмотря на заявления об обратном

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Повторяемый Евросоюзом и США тезис о том, что санкции не мешают экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют реальности". - сказал Небензя.
По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета.
"Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок", - указал он.

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СШАЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЭкономика
 
 
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