https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html

Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя

Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя - РИА Новости, 15.09.2022

Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя

Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T23:37

2022-09-15T23:37

2022-09-15T23:57

сша

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

василий небензя

совет безопасности оон

экономика

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ООН, 15 сен - РИА Новости. Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета."Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок", - указал он.

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сша, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, василий небензя, совет безопасности оон, экономика