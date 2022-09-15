https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817139358.html
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя - РИА Новости, 15.09.2022
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T23:37
2022-09-15T23:37
2022-09-15T23:57
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санкции в отношении россии
василий небензя
совет безопасности оон
экономика
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ООН, 15 сен - РИА Новости. Заявления США и ЕС о том, что их санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.По его словам, эти рестрикции осложняют банковские транзакции, в том числе системообразующих для российского агросектора банков, которым закрывают счета."Взлетели тарифы на страхование перевозок. Возникают проблемы во взаимодействии с перевозчиком. Нашим судам закрывают доступ в европейские порты, в важные перевалочные пункты для нормального функционирования цепочек поставок", - указал он.
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сша, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, василий небензя, совет безопасности оон, экономика
США, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, Экономика
23:37 15.09.2022 (обновлено: 23:57 15.09.2022)
Санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, заявил Небензя
Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту, несмотря на заявления об обратном