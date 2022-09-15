https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817104518.html

Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции

Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции - РИА Новости, 15.09.2022

Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции

Односторонние принудительные меры неэффективны, государства должны отменить все санкции, заявила в четверг на заседании СПЧ ООН cпецдокладчик по вопросу о... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:18

2022-09-15T19:18

2022-09-15T19:18

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санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости. Односторонние принудительные меры неэффективны, государства должны отменить все санкции, заявила в четверг на заседании СПЧ ООН cпецдокладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Алена Дуган."Односторонние принудительные меры неэффективны. Универсальная система мониторинга помогла бы экспертам собирать и проверять информацию о санкциях. Я призываю государства урегулировать международные споры с помощью этических международных механизмов и отменить все санкции, которые представляют собой односторонние принудительные меры", - сказала она.В расшифровке обсуждений на сайте СПЧ указано, что некоторые ораторы заявили, что санкции противоречат международному праву и основному закону о правах человека и часто создают внутреннюю нестабильность, провоцируя серьезные гуманитарные катастрофы."В условиях пандемии и сложной экономической ситуации односторонние санкции попирали основные права человека, такие как право на существование, здоровье и развитие. Применение односторонних принудительных мер привело к разрушению внутренних систем, безработице и застою научного развития", - приводятся в документе слова ораторов.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817074821.html

https://ria.ru/20220915/bankrotstvo-1817015742.html

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украина

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, оон, европа, санкции, санкции в отношении россии