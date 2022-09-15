https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817104518.html
Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции
Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции - РИА Новости, 15.09.2022
Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции
Односторонние принудительные меры неэффективны, государства должны отменить все санкции, заявила в четверг на заседании СПЧ ООН cпецдокладчик по вопросу о... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:18
2022-09-15T19:18
2022-09-15T19:18
в мире
россия
украина
оон
европа
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_afb88f34978a9e872d0f9aa8201a65ca.jpg
ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости. Односторонние принудительные меры неэффективны, государства должны отменить все санкции, заявила в четверг на заседании СПЧ ООН cпецдокладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Алена Дуган."Односторонние принудительные меры неэффективны. Универсальная система мониторинга помогла бы экспертам собирать и проверять информацию о санкциях. Я призываю государства урегулировать международные споры с помощью этических международных механизмов и отменить все санкции, которые представляют собой односторонние принудительные меры", - сказала она.В расшифровке обсуждений на сайте СПЧ указано, что некоторые ораторы заявили, что санкции противоречат международному праву и основному закону о правах человека и часто создают внутреннюю нестабильность, провоцируя серьезные гуманитарные катастрофы."В условиях пандемии и сложной экономической ситуации односторонние санкции попирали основные права человека, такие как право на существование, здоровье и развитие. Применение односторонних принудительных мер привело к разрушению внутренних систем, безработице и застою научного развития", - приводятся в документе слова ораторов.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817074821.html
https://ria.ru/20220915/bankrotstvo-1817015742.html
россия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733238966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c3866a84dba1ab7249a49eb89e43f28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, оон, европа, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, ООН, Европа, Санкции, Санкции в отношении России
Спецдокладчик ООН призвала отменить все односторонние санкции
Спецдокладчик ООН Дуган призвала отменить все односторонние санкции из-за неэффективности
ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости. Односторонние принудительные меры неэффективны, государства должны отменить все санкции, заявила в четверг на заседании СПЧ ООН cпецдокладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Алена Дуган.
"Односторонние принудительные меры неэффективны. Универсальная система мониторинга помогла бы экспертам собирать и проверять информацию о санкциях. Я призываю государства урегулировать международные споры с помощью этических международных механизмов и отменить все санкции, которые представляют собой односторонние принудительные меры", - сказала она.
В расшифровке обсуждений на сайте СПЧ указано, что некоторые ораторы заявили, что санкции противоречат международному праву и основному закону о правах человека и часто создают внутреннюю нестабильность, провоцируя серьезные гуманитарные катастрофы.
"В условиях пандемии и сложной экономической ситуации односторонние санкции попирали основные права человека, такие как право на существование, здоровье и развитие. Применение односторонних принудительных мер привело к разрушению внутренних систем, безработице и застою научного развития", - приводятся в документе слова ораторов.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.