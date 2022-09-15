https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html

Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США

Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США - РИА Новости, 15.09.2022

Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США

Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и помощник президента России Максим Орешкин попали под новые санкции США, сообщил американский минфин. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:01

2022-09-15T19:01

2022-09-15T19:06

специальная военная операция на украине

мария львова-белова

максим орешкин

сша

украина

россия

евросоюз

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и помощник президента России Максим Орешкин попали под новые санкции США, сообщил американский минфин.Санкции в связи с событиями на Украине введены против Львовой-Беловой за "руководство усилиями по депортации тысяч украинских детей в Россию", в том числе за, как утверждается, "насильственное усыновление украинских детей российскими семьями, так называемое патриотическое воспитание украинских детей, изменения законодательства для ускоренного получения гражданства Российской Федерации детьми с Украины и вывоз украинских детей российскими военными". Омбудсмен уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании, напомнили в минфине США.В санкционный список также попал Орешкин.Гражданам США запрещено взаимодействие с указанными лицами, их имущество и активы на территории США заблокированы.Сама Львова-Белова ранее отмечала, что продолжит заниматься устройством в приемные семьи сирот с Украины "без оглядки на санкционные списки".

https://ria.ru/20220915/mir-1817081515.html

https://ria.ru/20220722/donbass-1804237340.html

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мария львова-белова, максим орешкин, сша, украина, россия, евросоюз, министерство финансов сша, санкции в отношении россии