https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817100147.html
Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США
Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США - РИА Новости, 15.09.2022
Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и помощник президента России Максим Орешкин попали под новые санкции США, сообщил американский минфин. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:01
2022-09-15T19:01
2022-09-15T19:06
специальная военная операция на украине
мария львова-белова
максим орешкин
сша
украина
россия
евросоюз
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова и помощник президента России Максим Орешкин попали под новые санкции США, сообщил американский минфин.Санкции в связи с событиями на Украине введены против Львовой-Беловой за "руководство усилиями по депортации тысяч украинских детей в Россию", в том числе за, как утверждается, "насильственное усыновление украинских детей российскими семьями, так называемое патриотическое воспитание украинских детей, изменения законодательства для ускоренного получения гражданства Российской Федерации детьми с Украины и вывоз украинских детей российскими военными". Омбудсмен уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Швейцарии и Великобритании, напомнили в минфине США.В санкционный список также попал Орешкин.Гражданам США запрещено взаимодействие с указанными лицами, их имущество и активы на территории США заблокированы.Сама Львова-Белова ранее отмечала, что продолжит заниматься устройством в приемные семьи сирот с Украины "без оглядки на санкционные списки".
https://ria.ru/20220915/mir-1817081515.html
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мария львова-белова, максим орешкин, сша, украина, россия, евросоюз, министерство финансов сша, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Мария Львова-Белова, Максим Орешкин, США, Украина, Россия, Евросоюз, Министерство финансов США, Санкции в отношении России
19:01 15.09.2022 (обновлено: 19:06 15.09.2022)
Львова-Белова и Орешкин попали под новые антироссийские санкции США
Детский омбудсмен Львова-Белова и помощник президента Орешкин попали под санкции США