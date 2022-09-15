https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817078399.html
США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА
США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА - РИА Новости, 15.09.2022
США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА
США вводят санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова,... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T18:18
2022-09-15T18:18
2022-09-15T18:51
сша
евгений балицкий
владимир рогов
запорожская область
в мире
украина
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США вводят санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, говорится в заявлении на сайте американского минфина.В обновленном списке подсанкционных лиц теперь указаны глава администрации Балицкий и член главного совета администрации региона Рогов.
https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806844778.html
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евгений балицкий, владимир рогов, запорожская область, в мире, украина
США, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Запорожская область, В мире, Украина
18:18 15.09.2022 (обновлено: 18:51 15.09.2022)
США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА
США ввели санкции против главы Запорожской ВГА Балицкого и ее представителя Рогова