https://ria.ru/20220915/sanktsii-1817078399.html

США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА

США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА - РИА Новости, 15.09.2022

США ввели санкции против руководства Запорожской ВГА

США вводят санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T18:18

2022-09-15T18:18

2022-09-15T18:51

сша

евгений балицкий

владимир рогов

запорожская область

в мире

украина

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. США вводят санкции против главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, говорится в заявлении на сайте американского минфина.В обновленном списке подсанкционных лиц теперь указаны глава администрации Балицкий и член главного совета администрации региона Рогов.

https://ria.ru/20220803/sanktsii-1806844778.html

сша

запорожская область

украина

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, евгений балицкий, владимир рогов, запорожская область, в мире, украина