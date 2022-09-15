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Дочь Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу - РИА Новости, 15.09.2022
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Дочь Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу
Дочь Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу - РИА Новости, 15.09.2022
Дочь Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу
Старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара назвала европейских политиков, которые вводят санкции против России, "одними из... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:13
2022-09-15T15:13
в мире
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европа
сша
куба
эрнесто "че" гевара
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара назвала европейских политиков, которые вводят санкции против России, "одними из самых глупых"."Это самые глупые люди, которых я когда-либо видела в своей жизни, честно вами говорю", - заявила РИА Новости Гевара.Она отметила, что Россия больше не Советский Союз, и европейские страны должны поддерживать дружеские и партнерские отношения с РФ, но вместо этого они "настолько грубы, настолько глупы, что ищут врагов".По мнению Гевара, это происходит потому, что Европа не знает историю русского народа и не помнит его побед."Мы обязаны ему (русскому народу - ред.) тем, что наш мир стал лучше, если бы не он, что стало бы с миром после Гитлера?" - добавила она.На вопрос о том, считает ли Алейда Гевара, что США и Европа вредят сами себе, вводя санкции против РФ, дочь кубинского революционера ответила, что они наносят сокрушительный удар, добавив, что "то, что они делают, абсурдно".
https://ria.ru/20220830/kuba-1813190378.html
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в мире, россия, европа, сша, куба, эрнесто "че" гевара
В мире, Россия, Европа, США, Куба, Эрнесто "Че" Гевара
15:13 15.09.2022
 
Дочь Че Гевары заявила, что мир обязан русскому народу

Дочь Че Гевары назвала европейских политиков, вводящих санкции против России, глупыми

© AP Photo / Peter MorrisonАлейда Гевара
Алейда Гевара - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Peter Morrison
Алейда Гевара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Старшая дочь всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары Алейда Гевара назвала европейских политиков, которые вводят санкции против России, "одними из самых глупых".
"Это самые глупые люди, которых я когда-либо видела в своей жизни, честно вами говорю", - заявила РИА Новости Гевара.
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Она отметила, что Россия больше не Советский Союз, и европейские страны должны поддерживать дружеские и партнерские отношения с РФ, но вместо этого они "настолько грубы, настолько глупы, что ищут врагов".
По мнению Гевара, это происходит потому, что Европа не знает историю русского народа и не помнит его побед.
"Мы обязаны ему (русскому народу - ред.) тем, что наш мир стал лучше, если бы не он, что стало бы с миром после Гитлера?" - добавила она.
На вопрос о том, считает ли Алейда Гевара, что США и Европа вредят сами себе, вводя санкции против РФ, дочь кубинского революционера ответила, что они наносят сокрушительный удар, добавив, что "то, что они делают, абсурдно".
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В миреРоссияЕвропаСШАКубаЭрнесто "Че" Гевара
 
 
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