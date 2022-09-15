https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816970837.html

Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени

Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени - РИА Новости, 15.09.2022

Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени

Европе следует прекратить санкционную политику и попытки ослабить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с начальником... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:27

2022-09-15T13:27

2022-09-15T14:08

экономика

европа

венгрия

россия

мид венгрии

петер сийярто

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Европе следует прекратить санкционную политику и попытки ослабить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с начальником штаба армии Пакистана Камаром Джаведом Баджвой.По его словам, участники встречи согласились, что необходимо поддерживать все шаги, которые приближают окончание кризиса."И надо наконец забыть о мерах, которые ведут только к дальнейшей эскалации. Из политики санкций становится все более очевидно, что она не работает, так как попытки ослабить русских могут поставить Европу на колени", — написал Сийярто в соцсетях.Власти Венгрии постоянно призывают Европу пересмотреть антироссийскую политику. Как отмечал премьер-министр Виктор Орбан, против России ввели уже 11 тысяч рестрикций, но они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии привели к кризису в Европе. О том же говорил и представитель МИД Тамаш Менцер, который не исключил, что санкционный режим все же могут пересмотреть, так как с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь". А по мнению представителя правительства Александры Сенткирайи, санкции оказались оружием, которое выстрелило в обратную сторону, из-за чего Европа стала беднее, а Россия — богаче. Кроме того, как свидетельствуют соцопросы, более 70 процентов венгров считают, что антироссийские санкции наносят вред Европе, в том числе и Венгрии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это сказалось прежде всего на самих европейских странах, столкнувшихся с рекордной инфляцией и энергетическим кризисом.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, венгрия, россия, мид венгрии, петер сийярто, санкции в отношении россии