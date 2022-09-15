Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816970837.html
Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени
Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени - РИА Новости, 15.09.2022
Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени
Европе следует прекратить санкционную политику и попытки ослабить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с начальником... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:27
2022-09-15T14:08
экономика
европа
венгрия
россия
мид венгрии
петер сийярто
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Европе следует прекратить санкционную политику и попытки ослабить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с начальником штаба армии Пакистана Камаром Джаведом Баджвой.По его словам, участники встречи согласились, что необходимо поддерживать все шаги, которые приближают окончание кризиса."И надо наконец забыть о мерах, которые ведут только к дальнейшей эскалации. Из политики санкций становится все более очевидно, что она не работает, так как попытки ослабить русских могут поставить Европу на колени", — написал Сийярто в соцсетях.Власти Венгрии постоянно призывают Европу пересмотреть антироссийскую политику. Как отмечал премьер-министр Виктор Орбан, против России ввели уже 11 тысяч рестрикций, но они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии привели к кризису в Европе. О том же говорил и представитель МИД Тамаш Менцер, который не исключил, что санкционный режим все же могут пересмотреть, так как с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь". А по мнению представителя правительства Александры Сенткирайи, санкции оказались оружием, которое выстрелило в обратную сторону, из-за чего Европа стала беднее, а Россия — богаче. Кроме того, как свидетельствуют соцопросы, более 70 процентов венгров считают, что антироссийские санкции наносят вред Европе, в том числе и Венгрии.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это сказалось прежде всего на самих европейских странах, столкнувшихся с рекордной инфляцией и энергетическим кризисом.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html
https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html
европа
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, венгрия, россия, мид венгрии, петер сийярто, санкции в отношении россии
Экономика, Европа, Венгрия, Россия, МИД Венгрии, Петер Сийярто, Санкции в отношении России
13:27 15.09.2022 (обновлено: 14:08 15.09.2022)
 
Сийярто заявил, что санкционная политика может поставить Европу на колени

Глава МИД Венгрии Сийярто: попытки ослабить Россию могут поставить Европу на колени

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 сен — РИА Новости. Европе следует прекратить санкционную политику и попытки ослабить Россию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с начальником штаба армии Пакистана Камаром Джаведом Баджвой.
По его словам, участники встречи согласились, что необходимо поддерживать все шаги, которые приближают окончание кризиса.
"И надо наконец забыть о мерах, которые ведут только к дальнейшей эскалации. Из политики санкций становится все более очевидно, что она не работает, так как попытки ослабить русских могут поставить Европу на колени", — написал Сийярто в соцсетях.
Власти Венгрии постоянно призывают Европу пересмотреть антироссийскую политику. Как отмечал премьер-министр Виктор Орбан, против России ввели уже 11 тысяч рестрикций, но они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии привели к кризису в Европе. О том же говорил и представитель МИД Тамаш Менцер, который не исключил, что санкционный режим все же могут пересмотреть, так как с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь". А по мнению представителя правительства Александры Сенткирайи, санкции оказались оружием, которое выстрелило в обратную сторону, из-за чего Европа стала беднее, а Россия — богаче.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
08:00
Европа повышает ставки в конфликте с Россией
Кроме того, как свидетельствуют соцопросы, более 70 процентов венгров считают, что антироссийские санкции наносят вред Европе, в том числе и Венгрии.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть. Но все это сказалось прежде всего на самих европейских странах, столкнувшихся с рекордной инфляцией и энергетическим кризисом.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 17:12
GT: западные санкции не убьют Россию, а создадут новую
 
ЭкономикаЕвропаВенгрияРоссияМИД ВенгрииПетер СийяртоСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала