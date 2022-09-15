https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816952480.html

Раиси уверен, что эффект от санкций США удастся нейтрализовать

Раиси уверен, что эффект от санкций США удастся нейтрализовать - РИА Новости, 15.09.2022

Раиси уверен, что эффект от санкций США удастся нейтрализовать

Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:40

2022-09-15T12:40

2022-09-15T13:10

иран

россия

сша

ибрахим раиси

владимир путин

шос

в мире

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Мы не признаем санкции против России и не станем их официально признавать, намерены развивать торгово-экономические связи. Взаимодействие между странами, против которых США ввели санкции, как, например, Россия и Иран, могут нивелировать значительную часть проблем. Значительная часть тех ограничений или угроз США против Ирана и России - удастся нейтрализовать", - сказал Раиси.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803351889.html

иран

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, россия, сша, ибрахим раиси, владимир путин, шос, в мире, саммит шос в самарканде