https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816951721.html
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси - РИА Новости, 15.09.2022
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси
Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:39
2022-09-15T12:39
2022-09-15T13:30
в мире
иран
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
ибрахим раиси
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шос
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Мы не признаем санкции против России и не станем их официально признавать, намерены развивать торгово-экономические связи. Взаимодействие между странами, против которых США ввели санкции, как, например, Россия и Иран, могут нивелировать значительную часть проблем. Значительная часть тех ограничений или угроз США против Ирана и России - удастся нейтрализовать ", - сказал Раиси.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, ибрахим раиси, сша, шос
В мире, Иран, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, США, ШОС
12:39 15.09.2022 (обновлено: 13:30 15.09.2022)
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси
Раиси: Иран не признает санкции против России и будет укреплять отношения с Москвой