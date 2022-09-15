Рейтинг@Mail.ru
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816951721.html
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси - РИА Новости, 15.09.2022
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси
Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:39
2022-09-15T13:30
в мире
иран
россия
санкции в отношении россии
владимир путин
ибрахим раиси
сша
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803638172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_452cb4365f1344f127c6bc5ecf4c8f0f.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС."Мы не признаем санкции против России и не станем их официально признавать, намерены развивать торгово-экономические связи. Взаимодействие между странами, против которых США ввели санкции, как, например, Россия и Иран, могут нивелировать значительную часть проблем. Значительная часть тех ограничений или угроз США против Ирана и России - удастся нейтрализовать ", - сказал Раиси.
https://ria.ru/20220915/dogovor-1816953051.html
иран
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803638172_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c9815eba35e439804957abfd77659134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, ибрахим раиси, сша, шос
В мире, Иран, Россия, Санкции в отношении России, Владимир Путин, Ибрахим Раиси, США, ШОС
12:39 15.09.2022 (обновлено: 13:30 15.09.2022)
 
Иран не признает санкций против России, заявил Раиси

Раиси: Иран не признает санкции против России и будет укреплять отношения с Москвой

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Эффект от санкций США против РФ и Ирана удастся нейтрализовать, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС.
"Мы не признаем санкции против России и не станем их официально признавать, намерены развивать торгово-экономические связи. Взаимодействие между странами, против которых США ввели санкции, как, например, Россия и Иран, могут нивелировать значительную часть проблем. Значительная часть тех ограничений или угроз США против Ирана и России - удастся нейтрализовать ", - сказал Раиси.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
12:42
Путин рассказал о работе над договором о сотрудничестве России и Ирана
 
В миреИранРоссияСанкции в отношении РоссииВладимир ПутинИбрахим РаисиСШАШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала