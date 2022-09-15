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Европа санкциями выстрелила себе в ногу, заявили в правительстве Венгрии

Европа санкциями выстрелила себе в ногу, заявили в правительстве Венгрии - РИА Новости, 15.09.2022

Европа санкциями выстрелила себе в ногу, заявили в правительстве Венгрии

Санкции Евросоюза против России - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче, заявила представитель... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:28

2022-09-15T01:28

2022-09-15T01:29

европа

россия

венгрия

виктор орбан

санкции в отношении россии

в мире

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БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/volodin-1810161558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

европа, россия, венгрия, виктор орбан, санкции в отношении россии, в мире