01:28 15.09.2022 (обновлено: 01:29 15.09.2022)
Европа санкциями выстрелила себе в ногу, заявили в правительстве Венгрии
Представитель правительства Венгрии Сенткирайи: Европа санкциями выстрелила себе в ногу
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗдание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште
Здание венгерского парламента на берегу Дуная в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 сен - РИА Новости. Санкции Евросоюза против России - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче, заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи.
"Вследствие санкций Европа стала беднее, а Россия - богаче. Это оружие выстрелило в обратную сторону, Европа санкциями выстрелила себе в ногу", - написала Сенткирайи в соцсетях.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.
Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.